عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم مطروح يجتمع مع مسئولي البحوث والتدريب بالتنمية المستدامة

تعليم مطروح ومركز البحوث يناقشان إيجابيات وسلبيات الدراسة بالزراعة المطرية

اجتماع تعليم مطروح
اجتماع تعليم مطروح

اجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم مع الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية وعلي عبدالحاكم مدير مركز التدريب باحدي قاعات مركز بحوث الصحراء بحضور نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني وأمل فرج مدير التعليم الزراعي وسهير ممدوح مدير المدرسة والدكتور عمر مدير الوحدة الحيوانية .

وكيل تعليم مطروح ومدير المنطقة الأزهرية يتابعان البرامج التدريبية لمعلمي المعاهد الأزهرية

زيتون مطروح.. المحصول الرئيسي في المحافظة ومنه يعيش السكان.. تقرير

وكيل تعليم مطروح يشارك طلاب سيوة نشاطا رياضيا في كرة القدم الخماسية

تناول الاجتماع استعراض إيجابيات وسلبيات المرحلة السابقة بمدرسة الزراعة المطرية وتقييم مسار العملية التعليمية والتدريبات العملية بها لضمان حدوث تأثيرها الفعال علي طلاب الصفوف الثلاث بها لضمان إعداد جيل فني متدرب قادر علي الانخراط في سوق العمل .

وأكد شحاتة خلال اللقاء أن خطته في العمل دائما تتركز علي تعظيم الإيجابيات وتدعيمها والوقوف عليها كنقاط استرشادية مضيئة نحو معالجة السلبيات وفق إطار تعاوني منظم بين تعليم مطروح والمركز البحثي .

وتناول الاجتماع كذلك عرض مقترحات خبراء مركز البحوث المشرفين علي المدرسة لتطوير بعض المناهج الدراسية لعدم توافقها مع الخريطة الزمنية الخاصة بالتدريب العملي التي وضعها خبراء مركز البحوث الصحراوية وتطويرها بما يتناسب مع البيئة الصحراوية المطروحة في الوقت الحالي بالإضافة إلى استكمال التجهيزات الخاصة بالصوبات الزراعية التي تتم فيها جزء من التدريب العملي.


ووجه وكيل تعليم مطروح إدارتي التعليم الفني والتخطيط والمتابعة بإعمال شئونها فوراً واتخاذ الإجراءات التنفيذية العملية مع تجهيز تقرير شامل لكافة الملاحظات التي أبداها مسئولي مركز البحوث وإرساله فورا للإدارة العامة للتعليم الفني لتعديل بعض مناهج المواد الدراسية وتقويم القصور الفني بها ومعالجة تلك السلبيات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني . 
وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بتواجده في مركز البحوث مقدما الشكر  منظومة التعاون المثمر والشراكة المؤثرة بين الطرفين ومبديا حرصه الدائم علي تحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية واحترام الرأي والرأي الأخر والتي تجلت  خلال الإجتماع للوصول إلي حلول عملية علمية لأي عقبات تواجه سير العمل بكافة المؤسسات التعليمية .

مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

لا نية للتأجيل.. الأعلى للجامعات: إنطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

ترشيحاتنا

حماية الأراضي: لجان المنع بالمحافظات تتحفظ على المتعدي قبل ارتكاب الجريمة

خطاب رسمي.. اتحاد الكرة يطالب فيفا بتأجيل مباراة العودة بين مصر والسنغال

انتهى عصر الورق.. العدل تعلن ميكنة مكاتب وفروع التوثيق المطورة بالجمهورية

سفير بريطانيا في القاهرة: «تكافل وكرامة» يمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار في البشر

طرد مشبوه.. الشرطة البريطانية تخلي جسرا ومحطات قطار في لندن

مش هلاعبك تاني.. مباراة ملاكمة بين عصام الحضري وأفشة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

بريطانيا تستعين بالأغنام لمساعدة الأطفال على تلقي لقاح كورونا.. صور

نشرة المنوعات| سمكة مصنوعة من قلب إنسان.. ظهور قرية غارقة منذ 30 عامًا.. أول عطر برائحة البطاطس المقلية

فيديو

فيديو .. كيف ينقل المتعافي من كورونا العدوى للآخرين

شاهد.. والد سلمى ضحية الدهس بطريق جمصة يكشف مفاجأة في الحادث

فيديو جراف.. من هي فرح الهادي المصابة بمرض جلدي نادر

فيديوجراف.. قصة فتاة تسبب الكوافير في إصابتها بالصلع بالمنصورة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ