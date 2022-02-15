المقاولون يتقدم على غزل المحلة بهدف نظيف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة بتقدم الأول بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وأحرز مامادو نيأس نجم المقاولون الهدف في الدقيقه الـ ٨ من عمر المباراة.

وكان عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق غزل المحلة، أعلن التشكيل الأساسي لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع : محمد فتح الله - معاذ الحناوي - محمد بازوكا

خط الدفاع : هاني عادل - أشرف سيد - أحمد النادري - إياب سمير.

خط الهجوم : هشام عادل - عبده يحيى - باولن فوافي.

بينما دخل المقاولون المباراة بتشكيل مكون من :

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع : أحمد عبد العزيز - فاروقا نور الدين - محمود عزت - أمير عابد.

خط الوسط : أحمد عفيفي - محمد مجلي - أحمد الشيمي - عماد فتحي.

خط الهجوم: لويس إدوار 0 أمادو نياسل

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 15 بـ 6 نقاط.