حق الكد والسعاية.. أسامة الأزهري: الأزهر الشريف حارس أمين لحقوق المرأة..فيديو

علق الشيخ أسامة الأزهري، على تأكيد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها.



وقال أسامة الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" الأزهر بذل مجهودات كبيرة بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلام المجتمع المصري وحفظ حق المرأة ".



وأضاف أسامة الأزهري:" الأزهر الشريف غيور على المرأة كمكون أصيل وراسخ للمجتمع المصري ".

وتابع أسامة الأزهري:" الأزهر الشريف يدافع عن حقوق المراة منذ أكثر من 130 عاما ويخاطب العالم عن حقوق النساء في الإسلام"، مضيفا:" الأزهر حارس أمين لحقوق المرأة والطفل وأصحاب الهمم و الغارمين والغارمات وأمين على الوطنية ".

وأكمل أسامة الأزهري:" لا يليق التطاول والاعتداء على الأزهر الشريف بخلاف ما هو عليه في الواقع، وأي اساءة للأزهر الشريف سوف أتصدى لها بالحجة والبرهان والدليل ".

