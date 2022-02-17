زراعة النواب: نشهد إنجازات غير مسبوقة وحياه كريمة من أضخم المشروعات|صور

شارك وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، الذى يزور محافظة أسوان، في مؤتمر جماهيرى، عقده النائب جابر أبو خليل بقرية بنبان بأسوان، للاستماع الى مشكلات المواطنين المتعلقة بقطاعى الزراعة والرى.

وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان ما يحدث على أرض مصر حاليا من إنجازات غير مسبوقة، لم نكن نحلم بها، في مختلف القطاعات مثل قطاع الكهرباء والطرق والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، موجها تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعا، " الرئيس السيسى لا يتعامل مع المشكلات بنظام المسكنات مثلما كان من قبل، بل يتعامل معها بنظام الحلول الجذرية.

وأضاف النائب هشام الحصرى، جاءت مبادرة حياه كريمة، التي تعد من أضخم المشروعات في العالم، لتغطى كل نجوع مصر وبتكلفة تصل الى ٨٠٠ مليار جنيه، بهدف تغيير شكل الريف المصرى.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أيضا فيما يتعلق بقطاع الزراعة، نجد ان هناك العديد من الإنجازات التي قام بها الرئيس، منها إضافة أكثر من ٤ مليون فدان في مشروعات الاستصلاح الزراعى، مثل مشروعات الريف المصرى والدلتا الجديدة، وسيناء، ومشروع توشكى.

وأشار الحصرى أيضا الى التطوير الذى يتم في الترع على مستوى الجمهورية، من خلال المشروع القومى لتبطين الترع، والذى يستهدف توفير كميات المياه المهدرة، والحفاظ عليها من التلوث مما يمثل اضافة للزراعة المصرية، متابعا، كذلك مشروع تطوير فى البحيرات والثروة السمكية وغيرها من المشروعات، التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي الذى يعد حزءا من الأمن القومى للبلاد.

واكد الحصرى، على دعم ومساندة لجنة الزراعة بمجلس النواب، للمزارعين بشكل دائم ومتواصل، مشيرا الى قيام اللجنة باالمطالبة برفع سعر قصب السكر، وهو ما قامت الحكومة بإقرار زيادة في سعر الطن بقيمة ٩٠ جنيها، متابعا، ذلك المبلغ ليس كبير بالفعل، ولكن يعد خطوة للتخفيف على المزارعين.

وأضاف الحصرى، أيضا كان للجنة، دورا في حل مشكلات عديدة كانت تواجه المزارعين، وذلك من خلال التنسيق البرلماني والحكومى، متابعا، وكذلك حرصت اللجنة على دعوة البنك الزراعى للمشاركة في تسهيل مشروعات تحديث نظم الرى وتحويله من الغمر الى التنقيط.

وشدد الحصرى، على أن لجنة الزراعة تتبنى مشكلات محافظة أسوان التي قام بعرضها نواب المحافظة، التقنين، ومناقشتها باللجنة، ومنها الغرامات المفروضة على المزارعين من جانب وزارة الرى، مشيرا الى ان وزير الرى كلف رئيس مصلحة الرى بحل المشكلة، وان اللجنة لن تتركها دون حل قائلا، هي دين في رقبتنا.

ومن جانبه، انتقد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تحرير مخالفات من جانب وزارة الرى للمزارعين الذين يقومون بزراعة أراضيهم، قائلا،:" اعرف ان المخالفة تكون لمن يبور الأرض، لكن اللى يزرع ارض ازاى ياخد مخالفة" ، مضيفا :" هذا وضع خاطئ يجب تصحيحه، فلا احد يقبل تهديد المواطنين".

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، يوجد تنسيق كامل بين مجلسى النواب والشيوخ، لخدمة المزارع والفلاح المصرى، حيث نعمل كفريق عمل، هدفنا حل مشاكل المزارع في كل مكان بالجمهورية.

وأكد ان دورنا في المجلسين يأتي لدعم ما يقوم به الرئيس السيسى من جهود كبيرة في قطاع الزراعة والرى وباقى القطاعات، والتي تمثل طفرة تنموية غير مسبوقة.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.

272800565_629700044990470_5986162981461638667_n

273728630_257979683183099_81913450726836920_n

273740061_353623706637408_6958560851860453149_n

273868050_3089793884627893_159238486803035251_n