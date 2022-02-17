عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة النواب: نشهد إنجازات غير مسبوقة وحياه كريمة من أضخم المشروعات|صور

وفد لجنة الزراعة
وفد لجنة الزراعة بالبرلمان فى مؤتمر جماهيرى بأسوان

شارك وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، الذى يزور محافظة أسوان، في مؤتمر جماهيرى، عقده النائب جابر أبو خليل بقرية بنبان بأسوان، للاستماع الى مشكلات المواطنين المتعلقة بقطاعى الزراعة والرى.

وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان ما يحدث على أرض مصر حاليا من إنجازات غير مسبوقة، لم نكن نحلم بها، في مختلف القطاعات مثل قطاع الكهرباء والطرق والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، موجها تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعا، " الرئيس  السيسى لا يتعامل مع المشكلات بنظام المسكنات مثلما كان من قبل، بل يتعامل معها بنظام الحلول الجذرية.  

وأضاف النائب هشام الحصرى، جاءت مبادرة حياه كريمة، التي تعد من أضخم المشروعات في العالم، لتغطى كل نجوع مصر وبتكلفة تصل الى ٨٠٠ مليار جنيه، بهدف تغيير شكل الريف المصرى.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أيضا فيما يتعلق بقطاع الزراعة، نجد ان هناك العديد من الإنجازات التي قام بها الرئيس، منها إضافة أكثر من ٤ مليون فدان في مشروعات الاستصلاح الزراعى، مثل مشروعات الريف المصرى والدلتا الجديدة، وسيناء، ومشروع توشكى.

وأشار الحصرى أيضا الى التطوير الذى يتم في الترع على مستوى الجمهورية، من خلال المشروع القومى لتبطين الترع، والذى يستهدف توفير  كميات المياه المهدرة، والحفاظ عليها من التلوث مما يمثل اضافة للزراعة المصرية، متابعا، كذلك مشروع تطوير فى البحيرات والثروة السمكية وغيرها من المشروعات، التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي  الذى يعد حزءا من الأمن القومى للبلاد.

واكد الحصرى، على دعم ومساندة لجنة الزراعة بمجلس النواب، للمزارعين بشكل دائم ومتواصل، مشيرا الى قيام اللجنة باالمطالبة برفع سعر قصب السكر، وهو ما قامت الحكومة بإقرار زيادة في سعر الطن بقيمة ٩٠ جنيها، متابعا، ذلك المبلغ ليس كبير بالفعل، ولكن يعد خطوة للتخفيف على المزارعين.

وأضاف الحصرى، أيضا كان للجنة، دورا في حل مشكلات عديدة كانت تواجه المزارعين، وذلك من خلال التنسيق البرلماني والحكومى، متابعا، وكذلك حرصت اللجنة على دعوة البنك الزراعى  للمشاركة في تسهيل مشروعات تحديث نظم الرى وتحويله من الغمر الى التنقيط.  

وشدد الحصرى، على أن لجنة الزراعة تتبنى مشكلات محافظة أسوان التي قام بعرضها نواب المحافظة، التقنين، ومناقشتها باللجنة، ومنها الغرامات المفروضة على المزارعين من جانب وزارة الرى، مشيرا الى ان وزير الرى كلف رئيس مصلحة الرى  بحل المشكلة، وان اللجنة لن تتركها دون حل قائلا، هي دين في رقبتنا.  

ومن جانبه، انتقد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تحرير مخالفات من جانب وزارة الرى للمزارعين الذين يقومون بزراعة أراضيهم،  قائلا،:" اعرف ان المخالفة تكون لمن يبور الأرض،  لكن اللى يزرع ارض ازاى ياخد مخالفة" ، مضيفا :" هذا وضع خاطئ يجب تصحيحه، فلا احد يقبل تهديد المواطنين". 

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، يوجد تنسيق كامل بين مجلسى النواب والشيوخ، لخدمة المزارع والفلاح المصرى، حيث نعمل كفريق عمل، هدفنا  حل مشاكل المزارع في كل مكان بالجمهورية.

وأكد ان دورنا في المجلسين يأتي لدعم ما يقوم به الرئيس السيسى من جهود كبيرة في قطاع الزراعة والرى وباقى القطاعات، والتي تمثل طفرة تنموية غير مسبوقة.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.

272800565_629700044990470_5986162981461638667_n
272800565_629700044990470_5986162981461638667_n
273728630_257979683183099_81913450726836920_n
273728630_257979683183099_81913450726836920_n
273740061_353623706637408_6958560851860453149_n
273740061_353623706637408_6958560851860453149_n
273868050_3089793884627893_159238486803035251_n
273868050_3089793884627893_159238486803035251_n
273908208_687655315776370_1392296476511837766_n
273908208_687655315776370_1392296476511837766_n
وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مؤتمر جماهيرى مبادرة حياة كريمة مشروعات الاستصلاح الزراعى قطاع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

تشهد نشاطًا .. البحوث الفلكية : مصر لم تدخل حزام الزلازل |فيديو

فئتان فقط من غير السعوديين لهما الحق بأداء مناسك فريضة الحج العام الجاري

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

مصر بالقائمة.. أوروبا تبحث عن بدائل لجلب الغاز بعيدا عن ضغط روسيا

ترشيحاتنا

60 دقيقة.. برشلونة يتعادل مع نابولي عبر توريس من ضربة جزاء بالدوري الأوروبي

الزمالك يخوض تدريبه الأساسي في ملعب 11 نوفمبر.. غدًا

سفير مصر في أنجولا يوجه الدعوة لبعثة الزمالك على العشاء

الدوري السعودي أمنيتي.. أبو جبل في النصر بـ 2 مليون دولار سنويا

سوق المستعمل.. 5 سيارات "أقل 120 ألف جنيه" في السوق المصري

مصطفى فتحي يسجل في غياب حجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع التعاون بالدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ