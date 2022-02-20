قريطم يطالب بتغليظ عقوبات قانون المرور منعا لحوادث الطرق

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا أن جميع الدراسات أثبتت أن غالبية حوادث السير تعود للعامل الشخصي وهي عدة عوامل في طليعتها القيادة لفترات طويلة.

كاشفاً في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “أون” أن مشروع قانون المرور الجديد مازال به بعض المواد التي عليها تحفظات.

تغليظ العقوبات

وطالب قريطم أن يتم تعديل بعض نصوص مواد القانون الحالي فيما يتعلق بالعقوبات عبر تغليظها بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من المنظومة الشاملة التي نص عليها مشروع قانون المرور الجديد.

واقترح قريطم تدرج عقوبات سرعة السير قائلاً : “ يعني مثلاً ممكن نعمل تعديل تشريعي مؤقت في غرامات السرعات نقول فيها من سيزيد عن سرعة الطريق القصوى المقررة بمقدار 10 كليو متر يدفع 150 جنيه ومش هنحسب رخصة القيادة وعند زيادة السرعة عن ذلك تدريجياً من 130 كليو متر إلى 160 كليو متر يبقى فيه سحب للرخص ثلاثة أشهر”.