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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قريطم يطالب بتغليظ عقوبات قانون المرور منعا لحوادث الطرق

المرور
المرور

قال اللواء مدحت قريطم  مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا أن جميع  الدراسات أثبتت أن غالبية حوادث السير تعود للعامل الشخصي وهي عدة عوامل في طليعتها القيادة لفترات طويلة.

كاشفاً في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “أون” أن مشروع قانون المرور الجديد مازال به بعض المواد التي عليها تحفظات.

تغليظ العقوبات

وطالب قريطم أن يتم تعديل  بعض نصوص مواد القانون الحالي فيما يتعلق بالعقوبات عبر تغليظها  بشكل مؤقت حتى  يتم الانتهاء من المنظومة الشاملة التي نص عليها مشروع قانون المرور الجديد.

واقترح قريطم تدرج عقوبات سرعة السير قائلاً : “ يعني  مثلاً ممكن نعمل تعديل تشريعي مؤقت  في غرامات السرعات نقول فيها   من سيزيد   عن سرعة  الطريق القصوى  المقررة بمقدار  10 كليو متر  يدفع 150 جنيه  ومش هنحسب رخصة   القيادة  وعند   زيادة  السرعة عن ذلك تدريجياً  من 130   كليو متر  إلى 160 كليو متر  يبقى فيه سحب للرخص  ثلاثة أشهر”.

حوادث حوادث السير القيادة مشروع قانون المرور الجديد قانون المرور

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