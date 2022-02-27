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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلماني عن قاون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة: سيقضي على العشوائية.. فيديو

عمرو درويش
عمرو درويش

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة أُصدر منذ فترة لكن حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون.

 

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "قيمة لائحة القانون الجديد إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، لافتا: "يهدف للإنهاء الكامل للعشوائية على الطرق".

 

وأشار: "القانون ينظم الإعلانات المؤذية للعين والمشاهدين والمارة، ومرتدي الطرقات"، متابعا: "قيمة القانون أنه سيقضي على عدم النظام في الطرقات العامة".

 

وأشار: "القانون سيساعد على رؤية مظهر حضاري بدلا من الإعلانات العشوائية، والإعلانات التي لا تخضع للرقابة، فضلا عن نصوص الإعلانات غير القانونية وغير مدفوعة القيمة".
 

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