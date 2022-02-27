استقرار أسعار الذهب في السوق السعودية

استقرت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط استمرار العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية لليوم الثاني.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال تعاملات اليوم نحو 227.98 ريال (60.77 دولار)، وظل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، صباح اليوم، عند نحو 199.49 ريال (53.18 دولار). وفق صحيفة عاجل.

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، في تعاملات اليوم، عند نحو 170.99 ريال (45.58 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأحد، فقد ظل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 132.99 ريال (35.45 دولار)، فيما بقي سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 113.99 ريال (30.39 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، مستوى 7091 ريالًا (1890 دولارًا)، فيما بقي سعر الجنيه الذهب اليوم (8 جرامات من عيار 21)، عند نحو 1596 ريالًا (425.41 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًّا

عالميًّا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 39 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع (الجمعة)، ليهبط المعدن أقل من 1900 دولار للأوقية، مع متابعة تطورات الأزمة الأوكرانية.