اليوم.. الحكم على متهم في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة

تصدر محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، الحكم في إعادة محاكمة المتهم علام سيد علام القزاز بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة" وكان المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقاً.

وأحالت النيابة العامة من قبل 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين في تجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة.