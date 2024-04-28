الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على دريمز بهدفين ويقترب من نهائى الكونفدرالية الأفريقية

انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ودريمز الغاني، بتقدم "الأبيض" بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بإياب الدور نصف النهائي لكأس “الكونفدرالية”، الذي يقام في الوقت الحالي على أرضية ملعب ستاد بابا يارو بمدينة كوماسي.

في الدقيقة 11 من اللقاء، سجل حمزة المثلوثي الهدف الأول في شباك نادي دريمز، بعد عرضية من جانب أحمد سيد زيزو، قابلها بتصويبة داخل الشباك.

وسجل سامسون أكينيولا، الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 27، بعد مراوغة مدافع دريمز، وسدد الكرة داخل الشباك، بعد تمريرة رائعة من جانب مصطفى شلبي.