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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم الكاميرون بهدف فى تصفيات أمم افريقيا|نوستالجيا

منتخب مصر
منتخب مصر

شهد يوم الأحد الموافق 4 مارس عام 1984 فوز منتخب مصر الوطني علي نظيره منتخب الكاميرون بهدف نظيف.

جاء ذلك في إطار منافسات الجولة الاولي من المجموعة الاولي لنهائيات كأس الامم الافريقية الرابعة عشر و التي أقيمت في ساحل العاج.

المباراة أقيمت علي ستاد هوافيت بوانيه بالعاصمة العاجية أبيدجان أمام 50 ألف متفرج  وقادها تحكيميا الاثيوبي تسفاي.

أحرز هدف المباراة الوحيد طاهر أبو زيد في الدقيقة 30 من الشوط الثاني من قذيفة قوية سكنت الزاوية اليسري للحارس المونديالي توماس نكونو.

مثل منتخب مصر في هذه المباراة كل من:

ثابت البطل / علي شحاتة / حمادة صدقي / ابراهيم يوسف / ربيع ياسين / شوقي غريب / مجدي عبد الغني / طاهر ابو زيد / عماد سليمان / محمود الخطيب / زكريا ناصف

منتخب مصر الكاميرون كأس الأمم الافريقية ابيدجان

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