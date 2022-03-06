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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خبير سياحي: إيقاف الرحلات إلى مطارات روسيا سيكون مؤقتا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال ماجد القاضى الخبير السياحي ومالك أحد شركات السياحة تعليقا على  وقف الطيران الروسى إلى المطارات المصرية إنه نظرا لمنع الدول الأوروبية تحليق جميع شركات الطيران المتجهة إلى مطارات روسيا فوق مجالها الجوى، أوقفت شركات الطيران الروسية وأيضا شركة مصر للطيران رحلاتها إلى مطارات مصر و روسيا والعكس بصورة مؤقتة.

 

وأوضح القاضى أن لهذه الأسباب هناك احتمال كبير أن تسحب موسكو السائحين الروس من مصر قبل يوم 8 مارس ٢٠٢٢ و جار تدبير الإجلاء.

 

وأضاف القاضى أن  شركتنا الوطنية و بعد الاتصال بأحد كبار المسئولين بشركة مصر للطيران أفاد أن إيقاف الرحلات إلى مطارات روسيا سيكون مؤقتا لحين الاتفاق على خطوط سير جديدة خارج المجال الجوى للدول الأوربية مما سيزيد من ساعات الطيران من المطارات المصرية إلى المطارات الروسية حوالى ساعة و نصف تقريبا ، مع العلم أيضا أن شركات التأمين قد قامت برفع القيمة التأمينية على الرحلات المتجهة من وإلى مطارات موسكو مما سيؤثر بالقطع على زيادة فى  قيمة تكلفة الطيران ومن المتوقع عودة رحلات مصر للطيران إلى مطارات روسيا ستكون فى القريب العاجل خلال النصف الثانى من شهر مارس.

 

وكانت قد قررت شركة الطيران الروسية، إيقاف رحلاتها الدولية اعتبارًا من 8 مارس المقبل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

 

وفى سياق الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس  السبت، عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في أوكرانيا، بينها صواريخ "جافلين"، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية، كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 56 مسيرة و82 طائرة حربية أوكرانية و708 دبابات منذ بدء العملية العسكرية.

 

وقال الوزارة في بيان، إنه تم تدمير 2037 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية، و"قواتنا تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا".

 

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس السبت في بيان، عن تدمير 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية منذ بدء المعارك، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير الماضي.

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