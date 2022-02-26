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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لازم يتشنق ألف مرة.. شاب يقتل زوجته بالبحر الأحمر وأسرتها: «يتم 3 أطفال»

والد الضحية وامها
والد الضحية وامها وأطفالها

ناشد والد الشابة الضحية “آية حمدالله”، التي قتلت على يد زوجها الذي خنقها ومزق جسدها بالسكين في الغردقة، الجهات المعنية بالقصاص العادل وتنفيذ أقصى عقوبة على قاتل ابنتهم وذلك بحسب والد الضحية مطالبين بالعقاب على قاتل ابنتهم التي ماتت غدرا وتركت وراءها 3 أطفال أيتام يعانون من مرارة فقدانهم. لأمهم.

 

تانى يوم.. ضربها بالسكين وهي ميتة

 سرد أهل الضحية تفاصيل المأساة حيث قال والد الضحية :"أن زوج ابنته خنقها باشارب وموتها وحبس اولاده عند امة وتانى يوم رجع تانى ضرب بنتى بالسكينة وهيا مقتولة مخنوقة وميته ، وانا بناشد كلشعب مصر يقف معانا فى الوجيعة بتاعة بنتى ، ارجو من كل مسؤل فى الدولة اقفوا جمبنا دم بنتى مش هيضيع كده ، بنتى سابت 3 اطفال يتامى "

وتابعت والدة الضحية :"حسبى الله ونعم الوكيل ، قبل موت بنتى اتصلت بيها يومين ورا بعض جوزها يفتح السكة ويقفل ، وفى الاخر بعتلها رسالة وفى الاخر اتصلت بصحبتها ؛ قالتلى بنت روحت اسأل عليها لقيت محمد قتلها ، كلمت امة أسألها فوجئت بردها بقلب جامد : اه قتلها تعالو خدو عيالكم ، بنتى كانت شقيانة على 3 عيال ، عاوزين حق بنتى ، هو مش عايز بتشنق مره عايز يتشنق ألف مره عشان اليتامى دول ، انا بشكر المباحث والنيابة على حسن المعاملة ، الدنيا بتتقلب على حاجات هايفة يوم العروسة اللى اضربت فى الاسماعلية الدنيا اتلقبت ، انا عايزاه يتشنق زى مشنق بنتى".

وشهدت مدينة  الغردقة وفاة سيدة في الثلاثينيات من عمرها ، بعد أن خنقها زوجها مساء السبت الماضي بشارب ، وتركها ميتة.

وسلم نفسه للشرطة ، واعترف بارتكاب الجريمة ، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ، وتم إبلاغ النيابة العامة ومركز الإسعاف ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.

تلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر ، إخطارا من مباحث الدائرة الأولى بالغردقة ، بقتل شاب لزوجته وسلم نفسه لقسم أول شرطة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحية اسمها “آية حمدالله محمد أحمد نصر” 34 عاما ، ونقل جثمانها إلى مستشفى الغردقة العام.

 

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