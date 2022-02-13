تجد عليها لبن الإبل و سمن الماعز .. "الطبلية"مصدر دخل بأقل التكاليف جنوب البحر الأحمر

لا يحتاج الأمر إلى أكثر من العثور على نجارٍ ماهرٍ يقدم لك تصميم مميز لدكانك الصغير، ولأن الناس هناك طيبون غالبًا لن يمانع أي شخص من السماح لك بخانة أمام قهوته أو محله لتكون محل إقامة "طبليتك" بعدها أنتَ بحاجة فقط إلى استحضار بضاعة تتوافق مع أوضاع السوق والإمكانيات المادية لديك، ومن ثم عرض سلعتك، غالبا تكون أكياس فحم، أو زجاجات غاز، أو سجائر ونبتة الصاعود، وأنواع التسالي ، جميل مجتمع الجنوب من هذه الزاوية، بسيط في كل شيء، في كل التفاصيل، يبحث الناس عن أي شيء يمكن أن تحقق لهم حياة كريمة دون أي غرور.

يقول آدم حسين من أبناء حلايب وشلاتين انه ربما لاحظ كل من زار حلايب وشلاتين عديد من الأكشاك الخشبية المنتشرة في أسواق المنطقة ، و هي " الطبلية " ، عبارة عن كشك خشبي له أشكال متعددة يعتمد عليه عدد كبير من شباب المنطقة في بداية حياتهم إذ لا تحتاج الطبلية رأس مال أكثر من خمسة آلاف جنيهًا ليبدأ بها شاب رحلته في الحياة .

ويضيف الحسن عثمان موظف من أبناء حلايب وشلاتين أن الطبلية هي مكان لبيع المنتجات الخاصة بقبائل المنطقة بداية من الجَبنة و أدواتها و لبن الإبل و سمن الماعز و أكياس الفحم و بعض الأعشاب الجبلية و البن الحبشي و بعض المنتجات السودانية.

وتابع على دوار باحث بيئى من أبناء الجنوب أنة تنتشر الطلبيات في أسواق حلايب وشلاتين لما تحققه من أرباح تضمن حياة مقبولة لشاب يبدأ للتو حياته يستطيع من خلالها التوسع لاحقًا .