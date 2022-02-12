مستشفى رأس غارب يستقبل قافلة طبية من أساتذة طب الأزهر والزقازيق

أعلنت مديرية الصحة بالبحرالأحمر، تواجد قافلة طبية من كلية طب جامعة الزقازيق وكلية طب بنات جامعة الأزهر، بمستشفى رأس غارب المركزي، للكشف المجاني على المواطنين، بداية من اليوم السبت، وتستمر أعمال القافلة حتى الخميس المقبل، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جامعتي الأزهر والزقازيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر.

وتضم القافلة الطبية المجانية، عددا من التخصصات الطبية بينها الأطفال وحديثي الولادة، والجراحة العامة، والجلدية والتناسلية، والباطنة والجهاز الهضمي.

وأوضح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الكشوفات تبدأ في التاسعة صباحًا يوميًا، مؤكدًا أن القافلة مجانية لأهالي المحافظة.