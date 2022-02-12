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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى الشلاتين يستقبل قافلة طبية من أساتذة طب الأزهر والزقازيق.. اليوم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت مديرية الصحة بالبحرالأحمر، اليوم الجمعة، تواجد قافلة طبية من كلية طب جامعة الزقازيق وكلية طب بنات جامعة الأزهر، بمستشفى الشلاتين المركزي، للكشف المجاني على المواطنين، بداية من اليوم  السبت، وحتى الخميس المقبل، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جامعتي الأزهر والزقازيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر.


وتضم القافلة الطبية المجانية عددًا من التخصصات الطبية بينها والأطفال وحديثي الولادة، والتخدير والعناية المركزة، والرمد، والأشعة، والكلى والأنف والأذن والحنجرة.

وأوضح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الكشوفات تبدأ فى التاسعة صباحًا يوميًا، مؤكدًا أن القافلة مجانية لأهالي المحافظة.

وفى سياق آخر قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أنه لن يسمح بأكثر من عام لإنهاء الأعمال المتوقفة بمستشفى رأس غارب الجديد المتوقفة منذ ما يقرب من 12 عام.


أضاف «حنفى» فى تصريحات صحفية، اعمال الإنشاء كانت مسندة لشركة رولان من قبل جهاز التعمير، إلا أن الشركة تعثرت أثناء العمل وبعد قيامها بشراء الأجهزة والمعدات.

وأشار محافظ البحر الأحمر، تم سحب الأعمال من الشركة وإسنادها إلى أخرى وجارى استكمال للانتهاء منها فى أقرب وقت، خاصة وأن المستشفى الحالية صغيرة جداً.

جدير بالذكر أن أهالي رأس غارب ينتظرون الانتهاء من المستشفي منذ 12 عاما، حيث تم تخصيص لها مايقرب من 200 مليون جنيهاً.


تقام المستشفى على مساحة 46500 متر مربع المخصصة للمستشفى لبنائه عام 2003، ووضع حجر الاساس في عام 2008 وتم بدء العمل عام 2014 وكان المقرر انهاء الاعمال وافتتاحه منذ ثلاثة أعوام وبالتحديد في يونيو 2017.

ومن المقرر أن تبلغ طاقة المستشفى 87 سريرا، مجهزة بغرف عناية مركزة ووحدات غسيل كلوي، ورعاية مبتسرين، واجهزة الاشعة بجميع أنواعها.

فى سياق مختلف اختتمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، فعاليات الدورة التدريبية الاولي من برامج القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالاقسام الطبية لمقدمى الخدمة الطبية بالمستشفيات والقائم على تنفيذها الإدارة العامة للتفتيش الفنى بوزارة الصحة.

من جانبه أشار تامر وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لأهمية تكرار مثل هذة النوعية من الدورات والتي تهدف إلي رفع المستوي الإداري وإعداد الكوادر المستقبلية.

اشتملت  الدورة علي الموضوعات المختلفة وهى 
السياسات العامة لمكافحة العدوي و طريقة غسل الايدي الروتيني و الجراحى، والحقن الآمن، وسياسات التعامل مع الادويه مثل المخدرات و أدويه الطوارئ و كيفية التعامل معها و الاستعاضة.

قافلة قافلة طبية جامعة الزقازيق جامعة الأزهر الشلاتين مديرية الصحة بالبحر الاحمر

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