"السياحة": إغلاق 63 منشأة فندقية خالفت الإجراءات الصحية والاحترازية في 4 محافظات

أوفدت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، عددًا من اللجان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية في البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية.

وقررت الوزارة، الإغلاق الإدارى لبعض المنشآت لعدم التزام مسؤوليها بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأوضح محمد عامر مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة، أن هذه اللجان قامت بالمرور على ٨١ منشأة فندقية بالأقصر من بينها ٦٢ فندقًا عائمًا و١٩ فندقًا ثابتًا، بالإضافة إلى ٤٠ منشأة فندقية فى جنوب سيناء، و١١٣ منشأة فندقية بالبحر الأحمر، و٤٣ منشأة أخرى بالإسكندرية.

وأضاف «عامر» أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالإغلاق الإدارى لـ ٢١ منشأة فندقية من هذه المنشآت نتيجة عدم التزام مسؤوليها بالاشتراطات الصحية المقررة، بالإضافة إلى إغلاق ٤٢ منشأة فندقية بتلك المحافظات لعدم تطبيق مسؤوليها الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

وتم منح مسؤولى هذه المنشآت المهلة المناسبة لتلافى هذه الملاحظات، وسوف تتم متابعتها والمرور عليها لاحقًا للتأكد من تلافيهم هذه الملاحظات وإعادة تشغيل المنشآت بعد توفيق أوضاعها.

وفي سياق متصل، واصلت الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر استقبال المئات من المصريين للسياحة الداخلية وقضاء إجازة نصف العام الدراسى، وسط منافسة ساخنة للفوز بأكبر نسبة إشغالات من السياحة الداخلية، وذلك لتعويض الانخفاض فى السياحة الخارجية من أوروبا وروسيا، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية النزلاء والعاملين من فيروس كورونا.