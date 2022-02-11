عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"السياحة": إغلاق 63 منشأة فندقية خالفت الإجراءات الصحية والاحترازية في 4 محافظات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أوفدت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، عددًا من اللجان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية في البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية.

 

وقررت الوزارة، الإغلاق الإدارى لبعض المنشآت لعدم التزام مسؤوليها بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

 

وأوضح محمد عامر مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة، أن هذه اللجان قامت بالمرور على ٨١ منشأة فندقية بالأقصر من بينها ٦٢ فندقًا عائمًا و١٩ فندقًا ثابتًا، بالإضافة إلى ٤٠ منشأة فندقية فى جنوب سيناء، و١١٣ منشأة فندقية بالبحر الأحمر، و٤٣ منشأة أخرى بالإسكندرية.

 

وأضاف «عامر» أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالإغلاق الإدارى لـ ٢١ منشأة فندقية من هذه المنشآت نتيجة عدم التزام مسؤوليها بالاشتراطات الصحية المقررة، بالإضافة إلى إغلاق ٤٢ منشأة فندقية بتلك المحافظات لعدم تطبيق مسؤوليها الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

 

وتم منح مسؤولى هذه المنشآت المهلة المناسبة لتلافى هذه الملاحظات، وسوف تتم متابعتها والمرور عليها لاحقًا للتأكد من تلافيهم هذه الملاحظات وإعادة تشغيل المنشآت بعد توفيق أوضاعها.

 

وفي سياق متصل، واصلت الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر استقبال المئات من المصريين للسياحة الداخلية وقضاء إجازة نصف العام الدراسى، وسط منافسة ساخنة للفوز بأكبر نسبة إشغالات من السياحة الداخلية، وذلك لتعويض الانخفاض فى السياحة الخارجية من أوروبا وروسيا، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية النزلاء والعاملين من فيروس كورونا.

البحر الأحمر السياحة الاسكندرية روسيا الأقصر الإجراءات الاحترازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

إصابة 13 في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

6 توصيات عاجلة و4 قمم هامة|مشاركة قوية للسيسي بقمة بريست في فرنسا

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

2.5 %.. تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

ترشيحاتنا

أنا وبيكا مش أقل من ويجز وعنبة.. حسن شاكوش: يا ريت يصنفونا مطربين راب بس ناخد الكارنية

رئيس البرلمان العربي يغادر إلى القاهرة للمشاركة كمتحدث رئيسي في مؤتمر "المواطنة" تحت رعاية الرئيس السيسي

"السياحة": إغلاق 63 منشأة فندقية خالفت الإجراءات الصحية والاحترازية في 4 محافظات

مجموعة الأهلي.. صن داونز يتقدم على الهلال السوداني بهدف في الشوط الأول

الزراعة: كلمة الرئيس السيسي في قمة"محيط واحد"تحضير قوي لمؤتمر المناخ |فيديو

لإصلاح ثغرة خطيرة.. آبل تطلق تحديث iOS 15.3.1 لمستخدمي هواتف آيفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتاح من الألم .. أقوى طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

فيديو

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

بعد زيارتهما في منزلهما.. صديق مقرب يؤكد عودة شيرين وحسام حبيب

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ