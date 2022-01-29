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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناظر تفوق الخيال..محمية علبة تتحول إلى جنة بالأمطار ومطالب بفتحها للسياحة

مطالب بفتح محمية
مطالب بفتح محمية "علبة" للسياحة الداخلية

طالب عدد من أبناء حلايب وشلاتين وبالتحديد منطقة "محمية جبل علبة" بإعادة فتح المحمية للزيارات ، خاصة تلك الزيارات ، القادمة ، من القاهرة ومن عدد من محافظات المصرية والتي تأتى في إطار السياحة الداخلية ، وتساهم تلك الزيارات والرحلات فى رواج سياحى كبير ، وخلق فرص عمل ..

 مطالب بفتح محمية "علبة" للسياحة الداخلية 

يقول الحسن عثمان من أبناء أبورماد منذ 2017 تقريباً وحتى 2020 كان الوصول إلى محمية "جبل علبة " ميسر جداً، وكانت فرص دخول المحمية متاحة لكل السياحة الداخلية، وعدد كبير جداً من الرحالة اكتشف أن مصر بها مكان "عالمي" لم يسمعوا عنه ولم يتوقعوا أن تكون بهذا الجمال ، محمية طبيعية متكاملة ومتنوعة، تتحول لجنة بعد نزول الأمطار في فصلي الخريف والشتاء، فيها طيور نادرة وكائنات برية وثروة حيوانية من خلال ما يمتلكه سكان المنطقة من ثروة حيوانية (إبل وأغنام) إضافة إلى مناظر طبيعية تفوق الوصف.

 مطالب بفتح محمية "علبة" للسياحة الداخلية 

وتابع أدم حسن من أبناء المنطقة "أن الزيارات المتكررة والتعرف على المكان نوع من أنواع الاهتمام بالمكان" ومحو شتات المسافات الذي فرضته الجغرافيا، وأصبح معنى المسافة مجازا، يستحق أن ينكسر قيده ، و" علبة " تستحق أن يصل المسافر لها.

 مطالب بفتح محمية "علبة" للسياحة الداخلية 

وأوضح حسين جاوى من أبناء المنطقة  الآن وبعد موجة أمطار 2021، عادت الجنة إلى ما كانت عليه من الجمال والجلال، وعادت محمية جبل علبة إلى نسختها العالمية التي نتمنى نحن للكل رؤيتها والوصول إليها بكل سلاسة ويسر، لأنها منطقة جذب سياحي هامة تصدرت في المواسم السابقة اهتمام العديد من الرحالة ونتمنى أن تلبى مطالبنا بفتح المحمية للزوار بشكل يسمح للكل رؤية المحمية والتمتع بجمالها قبل انتهاء هذا الموسم.

محمية علبة السياحة الداخلية الامطار البحر الأحمر اخبار مصر

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