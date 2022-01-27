رئيس مدينة الغردقة يكرم عمال النظافة تقديرا لجهودهم

كرم اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، وبحضور اللواء محمد الكومي، مدير جمعية هيبكا، عددا من عمال النظافة بشركة هيبكا، وذلك تقديرا لجهودهم وظروف عملهم الصعبة ودورهم المميز في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة.

وأكد اللواء إيهاب رأفت أن النظافة تخلق بيئة صحية سليمة وتساعد على عدم انتشار الأمراض، حيث قدم رئيس المدينة شهادات تقدير ومكافآت مالية تشجيعا وتحفيزا لهم ولزملائهم على التفاني في عملهم والحرص على نظافة الشوارع.

يأتي هذا في ظل تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بمنظومة النظافة العامة.

على الجانب الآخر، واصل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، افتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمدينة الغردقة، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ 52 للعيد القومي للمحافظة، ووجه بإلغاء نظام مناوبات المياه بعد الانتهاء من محطة مياه الدهار، مشدداً على سرعة إنهاء الأعمال بها، كما تفقد تجهيزات أماكن سيارات الطعام المتنقلة تمهيداً لتسليمها للشباب.

بدأ المحافظ جولته بتفقد محطة مياه الدهار، لتغذية مناطق شمال ووسط المدينة بالمياه بشكل مستمر على مدار 24 ساعة، موجهاً بإلغاء نظام المناوبات وسرعة الانتهاء من المحطة خلال الأشهر القليلة القادمة، لافتاً إلى أن تكلفة المحطة تبلغ نحو 200 مليون جنيه (120 مليون جنيه محطة المياه و80 مليون جنيه خطوط مياه رئيسية وشبكات مياه)، موضحاً أن طاقة المحطة تبلغ 30 ألف متر مكعب يومياً للمرحلة الأولى، و50 ألف متر مكعب يومياً بعد انتهاء المرحلة الثانية.

قام محافظ البحر الأحمر، بعدها بوضع حجر الأساس وتفقد الأعمال الإنشائية التي تتم على أرض الواقع لـ 15 عمارة سكنية بإجمالي 300 وحدة لمشروع الإسكان المتميز الذي يتم بناؤه بجوار السوق الحضاري الجديد بمنطقة الدهار بالغردقة ولمعرفة الموقف التنفيذي بها، كما تفقد الأعمال الإنشائية بنزل شباب الأزهر بمنطقة الأحياء للوقوف على نسبة تنفيذ الأعمال به، ومدى جاهزيته.

وأكد أنه من المباني الخدمية التي ستعمل على خدمة قطاع كبير من شباب المحافظة والمحافظات الأخرى، ويضم مطبخا ومغسلة ومطعما وثلاثة أدوار سكنية مكونة من 77 غرفة، حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى نحو 33 مليون جنيه والمرحلة الثانية نحو 42 مليون جنيه.

كما افتتح المحافظ، أعمال التوسعة التي تمت بمدرسة الغردقة الصناعية العسكرية بنين، مؤكداً أن أعمال التوسعة تمت على مساحة 31 ألف متر مربع شملت مبنى مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية تضم 15 فصلا، موضحاً أن التوسعة التي تتم بالمدارس تأتي في إطار تقليل الكثافة بالفصول، حيث تصل كثافة الفصول بعد أعمال التوسعة التي تمت إلى 43 طالبا فقط بكل فصل.

وتفقد محافظ البحر الأحمر، بعد ذلك تجهيزات أماكن عربات الطعام المتنقلة تمهيداً لتسليمها للشباب، وشاهد أول نموذج محلي للعربات، واستمع إلى شرح تفصيلى حول إمكانياتها ومدى إقبال الأهالي عليها، موضحاً أن هذه السيارات مجهزة بخامات عالية الجودة تشمل أدراج لتخزين المواد الغذائية، وأرفف لتجهيز وعرض الطعام وخزان مياه وآخر للصرف، وتوصيلات كهربائية ومصابيح ضوئية داخلية وخارجية وإشارات ضوئية عاكسة، مشيراً إلى أن العربة قابلة لتركيب سخان مياه كهربائى وتكييف، كما أنها مطابقة للاشتراطات الصحية والسلامة المهنية، لافتاً إلى أن فكرة حصول الشاب على عربة متنقلة لبدء المشروع الخاص به، هو أمر لتوفير مصدر دخل وفرص عمل للشباب، كما أنها من الأفكار الممتازة التى لا تتطلب رأس مال كبيرا.

كما تفقد المحافظ، أعمال الرصف والتطوير التي تتم بالجزيرة الوسطى لطريق مطار الغردقة الدولي، التي تتم تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر برئاسة المهندس حسني منصور، ويبلغ عرضها 40 متراً وطولها 7 كيلو مترات.

وأكد أن إعادة تخطيط هذه الجزيرة يهدف إلى القضاء على العشوائية التي كانت بها وتغييرها بشكل جذرى لتشمل ممشى سياحيا تتخلله "كافيهات" وأماكن للجلوس ونافورة وكوبري للمشاة وغيرها من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى إعادة رصف الطريقين الموجودين على جانبى هذه الجزيرة ومنهما طريق المطار، والذى يعد من أهم الطرق بمدينة الغردقة، حيث إنه أول طريق يطأه السائحون الأجانب وغيرهم فور خروجهم من المطار.