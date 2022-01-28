بـ خطة شيطانية.. امرأة تنتقم من زوجها بـ وحشية في الغردقة

أقدمت زوجة على الانتقام من زوجها بخطة شيطانية في البحر الأحمر بالغردقة ، بعدما انتظرت نومه وقيدته بالحبال وسكبت عليه الماء المغلي.

وأمر المستشار علاء فرج - المحامى العام الأول لنيابات البحر الأحمر بإحالة المتهمة "د.ع.ج - 32 عاماً - ربة منزل " إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 18403 لسنة 2021 جنايات قسم أول الغردقة والمقيدة برقم 1314 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر، بإحالة دعاء ع ج (( هاربة )) والتى تبلغ من العمر 32 سنة إلى محكمة استئناف قنا.

تبين من التحقيقات وأمر الإحالة التى أشرف عليهما المستشار علاء فرج - المحامى العام لنيابات البحر الأحمر قيام المتهمة فى يوم 18\11\2021 بدائرة قسم شرطة أول الغردقة محافظة البحر الأحمر باحتجاز المجنى عليه زوجها " محمود. ب. ع.م " بدون وجه حق وكان ذلك مصحوبا بتعذيبات بدنية لخلافات سابقة بينهما ونفاذا لمخططها الإجرامى اعدت الأدوات "حبل ووعاء مغلى " ، وانتظرت دلوف المجنى عليه لمسكنها و استغراقه فى النوم.

وما أن ظفرت به حتى قامت بتكبيل قدميه بالأريكة مستخدمة الأحبال التى أعدتها سلفاً مستغلة فى ذلك انعدام مقاومته، وما أن تأكدت من إحكام سيطرتها عليه وشل مقاومته حتى قامت باحضار وعاء من الماء المغلى ، وقامت بسكبه عليه قاصدة من ذلك تعذيبه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات .

كما وجهت لها النيابة في التحقيقات التى أشرف عليها المستشار وليد البيلى - المحامى العام لنيابات استئناف جنوب الصعيد تهمة احراز أدوات ادوات ( حبل - ووعاء ماء مغلى ) مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وقال زوجها في التحقيقات،إنه يعمل مندوب تسويق رحلات بشركة بإحدى الشركات السياحية أنه عقب رجوعه لمسكنه و استغراقه فى نومه استيقظ فزعا إثر سكب مياه ساخنة عليه محاولا الفرار إلا أنه سقط أرضا وبسبب توثيق قدمية بالحبال أبصر زوجته "المتهمة" آنذاك ممسكة بيدها إناء به مياه ساخنة وحال استنجاده قامت المتهمة بسكبها عليه مرة أخرى فأحدثت ما به من إصابات، وفرت هاربة وأثناء ذلك أحضرت ابنته الصغرى سكينا وقامت على اثرة بفك وثاقه وتوجه للمستشفى لتلقى العلاج.

وتوصلت تحريات النقيب عمرو حسن عبد المنعم - معاون مباحث قسم أول شرطة الغردقة إلى صحة ماشهد به الشاهد الأول وعزى قصد المتهمة من ذلك التعدى وحجز المجنى عليه وتعذيبه وإحداث إصابات به إثر خلافات زوجية.

اثيتت التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الغردقة العام ، أن المجنى عليه يعانى حروقا من الدرجات الثلاثة الأولى والثانية والثالثة بالرأس والوجه والرقبة والترقية العلوية والكفين وأعلى الصدر والظهر والمنطقة الأولية اليمنى والركبة وعلى الساق اليمنى وتقدر بنسبة 55% وأصيب بجلطة وريدى بالطرف السفلى الأيمن وبالمتابعة حدث التئام الجروح وصلت 25% .

كما ثبت من تقرير الطب الشرعى أن الإصابات المشاهدية الموصوفة بالمجنى عليه عبارة عن حروق من الدرجات الثلاث وأنها ذات طبيعة رضية حدثت من ملامسة الجسم لسائل كاوٍ.

كما ثبت من معاينة النيابة لمسكن المجنى وجود حبل موثق بالاريكة الكائنة بصالة المسكن ومشابهة للوصف الذى جاء على لسان المجنى عليه بالتحقيقات.