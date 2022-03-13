الكونفيدرالية الافريقية .. المصري في مواجهة ثأرية أمام اوثو دويو الكونغولي

يستضيف فريق المصري البورسعيدي منافسه اوثو دويو الكونغولي، في السادسة من مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتذاع مباراة المصري البورسعيدي أمام فريق اوثو دويو الكونغولي اليوم عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق أحمد الطيب .

ويحاول فريق المصري البورسعيدي بقيادة معين الشعباني العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة امام فريق طلائع الجيش في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وتمثل المباراة لفريق المصري البورسعيدي لقاء ثأر بعد الخسارة اهمام فريق اوثو ديو في لقاء الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فريق اوثو دويو صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فريق مازيمبي المركز الأول برصيد 6 نقاط .