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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 18 محضرا متنوعا خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بديرمواس

حملات تموينية
حملات تموينية

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري ، والجهات المعنية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع التموين، حملة تموينية وتفتيشية على المخابز البلدي بدائرة المركز لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

 

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من جانبه، أوضح عامر طه، رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 محضرا للمخالفين، وجاءت المخالفات ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان ونظافة وتوقف عن الإنتاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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