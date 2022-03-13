14 مارس.. انطلاق مهرجان الأنشطة الطلابية بـ "جامعة المنيا"

تُطلق جامعة المنيا في الرابع عشر من مارس الجاري فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية تحت شعار (الجمهورية الجديدة – كلنا نعمل من أجل مصر)، والمقام برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وذلك على مدار الشهر؛ بهدف تنمية وعي الطلاب واكتشاف المواهب، وتنمية قدرات المبدعين والموهوبين في كافة مجالات الأنشطة المتنوعة؛ لاختيار أفضل العناصر الطلابية؛ لتمثيل الجامعة في المنافسات القمية.

وأوضح د. "عبد النبي" أن فعاليات المهرجان تهدف إلى غرس عدد من المفاهيم والقيم التي بدورها المساهمة في تشكيل وعي وثقافة أبناء الجامعة، وترسيخ روح التعاون والمنافسة الشريفة والولاء والانتماء للوطن، ودمج الطلاب متحدي الإعاقة والطلاب الوافدين في الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تزامنًا مع فعاليات المهرجان ستُطلق الجامعة مسابقة لاختيار أفضل كلية فاعلة في الأنشطة الطلابية، تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وفقًا للمعايير التي تضعها الجامعة في هذا المجال؛ لقياس مدى تفعيل دور الاتحادات الطلابية، وكثافة المشاركة، والاعمال الابتكارية، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والأنشطة الخدمية.

كما أشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن فعاليات المهرجان تضم عددًا من المسابقات في الأنشطة المختلفة في مجالات "الفنون، والرياضة، والثقافة، وكذا المجال العلمي، والجوالة والخدمة العامة، والاتحادات والأسر، وفي المجال الاجتماعي"، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والتوعوية في عدد من المحاور، أبرزها: عرض لمجهودات الدولة، والمشروعات القومية، ورؤية مصر للتنمية 2030، ومبادرة حياة كريمة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأثرها على التنمية.

ومن جانبه أوضح وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ما تضمه الأنشطة والمسابقات الرياضية بالمهرجان، ومنها: دوري خماسي كرة القدم، وبطولة لتنس الطاولة للطلبة والطالبات، ومصارعة الزراعيين للطلبة، وضربات إرسال كرة طائرة، ورميات حرة لكرة السلة، ومسابقات لألعاب القوي، كما تضم مسابقات الأنشطة الثقافية ندوات توعوية وتثقيفية عن أخطار الفكر المتطرف، ومحاربة الشائعات ونشر صحيح الدين وإعلاء قيم الولاء والانتماء وقبول الآخر وتعزيز الحريات الدينية، ومسابقات في القصة القصيرة، والمقال والرواية والشعر وحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

وفي المسابقات الفنية سيُقام مسابقات في الفنون التشكيلية، والتصوير الزيتي والفوتوغرافي، والنحت والمشغولات اليدوية والأفلام القصيرة، ومسابقات كشاف المواهب الفنية بالغناء، والعزف، والإنشاد الديني، والترانيم، وفي الأنشطة العلمية تشمل المسابقات أنشطة في ريادة الأعمال وأساسيات التحول الرقمي، وقصة الخيال العلمي، والأعمال الابتكارية، بالإضافة إلى دورات في الذكاء الاصطناعي، وأفضل مبادرة إبداعية طلابية لمواجهة التطرف، إلى جانب مسابقات النشاط الاجتماعي، في البحوث الاجتماعية عن تنمية الاتجاهات الإيجابية، وندوات لمبادرة مودة، وحملات تبرع بالدم، وفي الجوالة سيتم عقد دروات لصقل عشائر الجوالة والجوالات ومشروعات خدمة عامة، ومشاركات بالقوافل البيئية لقري حياة كريمة، وأخيراً بمسابقات الاتحادات الطلابية والأسر سيتم إطلاق زيارات ميدانية للمشروعات القومية ولمشروعات مبادرة حياة كريمة، وعقد دورات لإعداد القادة والتنمية البشرية.