محافظ المنيا يتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع بنى مزار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف بعدد من الشوارع بمركز بني مزار.

ويجري حاليا تنفيذ أعمال الرصف بجميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المراكز والمدن.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عماد حسن، رئيس مركز بني مزار، ومحمد بكر، مدير وحدة الرصف بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

وتفقد المحافظ الخلاطة الإسفلتية التابعة لوحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة وذلك عقب تشغيلها، حيث كانت متوقفة عن العمل لعدة سنوات، وتم إنتاج 15000 باجة من شهر ديسمبر 2021 حتى مارس الجاري، كما تفقد مجموعة من معدات الوحدة والتي تم إصلاحها وإعادة تشغيلها مرة أخرى، ضمن تنفيذ توجيهات المحافظ لإعادة استغلال الأصول المملوكة للمحافظة، منها فنشر تم إصلاحه، حيث كان معطلا منذ 10 سنوات.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق الخريجين ضمن المشروعات المركزية بطول 11 كم تقريبا، باعتماد قدره 22 مليون تقريبا في المسافة من مركز مطاى جنوبا حتى حدود مركز مغاغة شمالا.

ووجه المحافظ بالإسراع في إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتيسيرا على المواطنين، مؤكدا على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف، مع التأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.

وأوضح محمد بكر، مدير وحدة الرصف بالمحافظة، أنه تم اعتماد 44 مليون جنيه ضمن المشروعات المركزية لمركز بني مزار، وكذلك 36.5 مليون جنيه ضمن الخطة الموحدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لمركز بنى مزار.