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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نتائج مباريات دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

صدى البلد

شهدت ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، إقامة 6 مباريات فى إطار منافسات  الدور الأول على مستوى المحافظة من دورى مراكز الشباب النسخة التاسعة لعام  2021  / 2022  المستمر حتى 21 مارس  فقد أسفر لقاء منية المرشد أمام قبريط عن فوز منية المرشد بـ 6 أهداف مقابل هدف واحد لقبريط على ملعب خليج بحرى .
 

وعلى ملعب مركز شباب دسوق أقيمت مباراة شباس الملح و كفر مجر الذى انتهى بفوز شباس الملح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لكفر مجر ، أما مباراة سنهور المدينة التى أنهت المباراة بثنائية نظيفة على منافسه شباس الشهداء.
 

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أعلنت صافرة الحكم من ملعب المنشأة الكبرى فوز كفر الشيخ على النطاف بنتيجة 5 /0 ، فيما تعادل زراعة ميت علوان و الفيروز بهدف لكل منهما ، وآخر مباريات اليوم جمعت بين المنشة الشرقية وروينة بنتيجة 1 / 2 لصالح روينة وقد أقيمت جميع المباريات فى الواحدة ظهراً وفق جدول المباريات.


تقام فعاليات الدور الأول من دورى مراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ و إشراف الأستاذ عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب و متابعة الادارة العامة للشباب ، متابعة صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات تنفيذ مصطفى الخطيب و فريق عمل الإدارة ، بمشاركة الفرق الممثلة لمراكز الشباب.
 

وأشار محروس إلى مشاركة 24  فريق من المحافظة ،  تقسم إلى 4 مجموعات حسب التوزيع الجغرافي تقام بينهم المباريات ذهاب وعودة ويتم ترتيب الفرق تنازلياً من الأول إلى السادس بكل مجموعة ، تضم المجموعة الأولى فرق " منية المرشد ، قبريط ، شباس الملح ، شباس الملح ، سنهور المدينة ، كفر مجر ".
 

كما أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المجموعة الثانية تضم فرق كفر الشيخ ، النطاف ، زراعة ميت علوان ، روينة ، المنشة الشرقية ، الفيروز ، أما عن المجموعة الثالثة التى تجمع فرق محلة دياى ، شباس عمير ، الصافية ، المنشأة الكبرى ، ميت الديبة، نشرت وأخيراً المجموعة الرابعة تمثلها فرق الربع ، الحنفي ، المجاز الغربى ، المجاز الشرقى ، سيدى غازي ، الهمة.

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