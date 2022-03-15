اقتصاد السعودية|افتراضيا.. البنك المركزي ينظّم الورشة الربعية للمالية الإسلامية

نظّم البنك المركزي السعودي أمس الإثنين, الورشة الربعية للمالية الإسلامية، التي عُقدت -عبر تقنية الاتصال المرئي- تحت عنوان "دور الشمول المالي في تعزيز قطاع المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق"، بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في صناعة المالية الإسلامية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “ واس" تأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش الربعية المتخصصة في المالية الإسلامية برعاية البنك المركزي السعودي، الهادفة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة في صناعة المالية الإسلامية.



وجرى خلال الورشة الحديث عن الجهود المبذولة من قِبل البنك المركزي السعودي لتعزيز الشمول المالي في المملكة؛ لما له من دور فاعل في الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم فرص النمو الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية المملكة2030، إضافة إلى وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة، وإدماجهم في النظام المالي الرسمي، وتعزيز حماية العملاء، بما يضمن عدالة التعاملات وشفافيتها بين الأطراف ذات العلاقة.

واشتملت الورشة على جلستين، حيث نُوقش في الجلسة الأولى "آفاق الشمول المالي"، والحديث عن تعريف الشمول المالي وأهميته، إلى جانب دور البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في تحفيز الشمول المالي.

بينما تناولت الجلسة الثانية "أثر الخدمات المالية الإسلامية في تعزيز الشمول المالي"، وعلاقة المالية الإسلامية بالشمول المالي، ودور التقنية في تعزيز الشمول المالي.