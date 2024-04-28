ريادة الأعمال الخضراء.. «عين شمس» تحصد المركز الثالث بمسابقة الجامعة الأمريكية السنوية

جائزة 1000 دولار

شاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، الإدارة العامة لرعاية الشباب، اللجنة العلمية لاتحاد طلاب بجامعة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال i hub في المسابقة السنوية للجامعة الأمريكية «‏Su Real life».

وذلك في مجال ريادة الاعمال الخضراء والذي أقيم خلال الفترة من ١٨ وحتي 27 من ابريل الجاري بمشاركة 167 فريق من الجامعات المصرية ..

حيث حصد فريق كلية الزراعة علي المركز الثالث وجائزة مالية قدرها 1000 دولار عن موضوع استخراج الألياف الطبيعية من المخلفات العضوية للطلاب صلاح عبد الفتاح مصطفي ،محمد شريف علي صالح ،نانسي اشرف عبد الفتاح ،رويدا محمد السويفي.