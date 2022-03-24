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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من كواليس "ملف سري".. شاهد| أحدث ظهور لهاني سلامة عبر انستجرام

صدى البلد

نشر الفنان هاني سلامة، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر هاني سلامة في الصورة من كواليس تصوير مسلسله “ملف سري”، مما نال اعجاب متابعيه.

وطرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل "ملف سري" الذي تعرضه ضمن خطتها الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل. 

وظهر هاني سلامة بشخصية قاض يواجه قضية فساد في برومو "ملف سري"، وتربطه علاقة رومانسية مع عائشة بن أحمد، فيما يواجه عدوا قويا ويلعب دوره ماجد المصري. 

وتلعب عائشة بن أحمد في مسلسل ملف سري  قصة مريم العائدة من أوروبا، لتخوض صراعات عائلية لم تكن في حساباتها، فيما تقدم دينا  دور امرأة تدعي فريدة، وهي شخصية أرستقراطية وكل همها جمع الأموال.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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