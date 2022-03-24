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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال غدا

مصر والسنغال
مصر والسنغال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية نحو ملعب استاد القاهرة غدا لمتابعة المباراة المهمة والمرتقبة والتى تجمع منتخب مصر أمام السنغال في ذهاب الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين مصر والسنغال في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدا الجمعة وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .
 

ومن المنتظر أن يشهد استاد القاهرة حضور أكثر من 60 ألف مشجع لمؤازرة منتخب مصر في مباراته المهمة والمصيرية أمام السنغال .

وتلقى اللاعبون والجهاز الفني للمنتخب أنباء سارة بعد علمهم بانتهاء حجز جميع التذاكر المخصصة للمباراة والتي ستشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع.

ويرى اللاعبون أن تواجد الجماهير سيكون سلاحا مهما في تخطي السنغال وتحقيق فوز جيد مساء الجمعة المقبل ، قبل السفر إلى داكار وخوض مباراة الإياب والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل .

وضمت قائمة المنتخب الوطني التى أعلنها البرتغالي كارلوس كيروش لمواجهتي السنغال 23 لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى وفي الدفاع أيمن أشرف ومحمود الونش ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمود علاء وعمر جابر وعمر كمال وأحمد أبو الفتوح وفي الوسط نبيل إمام عاشور ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني ومجدي أفشة وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومروان حمدي .

وأعلن أليو سيسيه مدرب السنغال قائمة منتخب بلاده لمواجهة مصر والتي جاءت كالأتي : حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي"- ألفريد جوميس "رين الفرنسي"- سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي".

وفي الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني"- ساليو سيس "نانسي الفرنسي"- كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي"- بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني"- فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي"  - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي"- عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي"– يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

وفي الوسط: شيغو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"- مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي"- مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي"

وفي الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- كيتا بالدي "كالياري الإيطالي"- حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي"- بولاي ديا "فياريال الإسباني"- فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي"- مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي.

 

 

 

منتخب مصر السنغال كأس العالم 2022 كارلوس كيروش محمد صلاح

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