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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تقدم  تشكيلة من ستة طرازات في إطار خطة الشركة للتنقل الكهربائي.. صور

نيسان تقدم  تشكيلة
نيسان تقدم  تشكيلة من ستة طرازات في إطار خطة الشركة للتنقل ا

كشفت نيسان عن مجموعة طرازات كهربائية محدثة خصيصًا لأوروبا، تتكون من ثلاثة طرازات هجينة وثلاثة طرازات كهربائية بالكامل، وستشكل التشكيلة بداية استراتيجية شركة Ambition 2030، والتي بموجبها ستوسع نطاقها مع 23 طرازًا جديدًا، بما في ذلك 15 سيارة كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد، يتضمن جزء من الالتزام الاستثمار في تكنولوجيا البطاريات والمصانع حول العالم.

نيسان تقدم  تشكيلة من ستة طرازات في إطار خطة الشركة للتنقل الكهربائي

ستقوم الشركة بإلغاء نماذج الاحتراق الداخلي الخالص الجديدة اعتبارًا من العام المقبل ، بعد قرارها بالتوقف عن الاستثمار في التكنولوجيا للوفاء بلوائح الانبعاثات Euro 7. وتتوقع أن يتكون 75٪ من إجمالي مبيعاتها من نماذج مكهربة بحلول نهاية عام 2026.

 

ستتألف مجموعة نيسان الهجينة من Juke Hybrid ، والتي تتميز بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 92 حصانًا متوافقًا مع محرك كهربائي بقوة 48 حصانًا، ومتغيرات جديدة للطاقة الإلكترونية من طراز قشقاي وإكس تريل.

 

ستواصل Leaf قيادة عروض الشركة الكهربائية بالكامل، قبل وصول Ariya SUV في وقت لاحق من هذا العام، وسينضم إليهما Townstar ، MPVالخاص بالعلامة التجارية، والذي يقدم ما يصل إلى 177 ميلاً من النطاق.

نيسان تقدم  تشكيلة من ستة طرازات في إطار خطة الشركة للتنقل الكهربائي

قال غيوم كارتييه رئيس شركة نيسان أوروبا: “تتجه نيسان نحو مستقبل كهربائي، مع قيادة أوروبا. لقد أنشأنا اتجاهًا واضحًا من خلال Ambition 2030، ومع تشكيلتنا الكهربائية الجديدة ، نحن بالفعل نمهد الطريق لمستقبل مستدام.

تقول نيسان إنها ستطور أيضًا "نظامًا بيئيًا شاملاً للطاقة الكهربائية" بهدف تحسين إدارة طاقة البطاريات وتوسيعها وستتمركز "منظومة التصنيع الرائدة" في سندرلاند وستكون مدعومة بمصادر الطاقة المتجددة.

نيسان تقدم  تشكيلة من ستة طرازات في إطار خطة الشركة للتنقل الكهربائي
نيسان كهربائية Ambition البطاريات تكنولوجيا الاستثمار العالم

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