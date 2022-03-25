عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول: إعداد مبادرة مصرية لتنمية التحول الطاقي في أفريقيا

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات اليوم الثاني من اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة، برئاسة الدكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذي للوكالة، وبحضور جنيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية؛ لبحث جهود التحول الطاقي.

مشاركة وزير البترول عبر الفيديوكونفرانس

جاء ذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حيث شارك في جلسة وزارية نقاشية ضمت وزراء الطاقة في 44 دولة تحت عنوان "مجتمع الوكالة الدولية للطاقة"، والتي نظمتها الوكالة ترحيباً بانضمام عدد من الدول لعضويتها ومنها مصر، في إطار بحث تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف التحول الطاقي عالمياً.

ودعا وزير البترول، إلى ضرورة التعاون والتكامل لتهيئة الظروف المناسبة للقارة الأفريقية لتحقيق التحول الطاقى بشكل متوازن وواقعي يراعى متطلبات القارة وأوضاعها الاقتصادية والمعيشية.

أكد وزير البترول أن الدور العالمي مهم في توفير التمويل والتكنولوجيات اللازمة للقارة الأفريقية دعماً لها في الحصول على طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أهمية التركيز في هذا المجال على تنمية موارد الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة في القارة التي تتمتع بموارد طبيعية ومقومات كبيرة.

وأشار وزير البترول، إلى مواصلة مصر جهودها الحثيثة والعمل على إعداد مبادرة مصرية لتنمية التحول الطاقى في أفريقيا بالتعاون مع عدة مؤسسات منها الاتحاد الأفريقي ووزراء الطاقة الأفارقة والمزمع إطلاقها خلال قمة المناخ المقبلة COP27 ، لافتاً إلى أن مصر بادرت انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون إلى حشد كافة جهود دول شرق المتوسط للتعاون والتكامل تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط  الذى يتبنى أعضائه رؤية موحدة للاستفادة من الغاز الطبيعي كأنظف وقود هيدروكربونى يعتمد عليه داخل منظومة الطاقة وبما يمثل أحد الحلول لمواجهة التغير المناخي.

وأعرب وزير البترول، في هذا الإطار، إلى تطلعه للتعاون بين منتدى غاز شرق المتوسط والوكالة الدولية للطاقة لتقديم الدعم الفني للمبادرة المصرية عن القارة الأفريقية بما يسهم فى تعزيز نتائجها وتوصياتها خلال قمة المناخ المقبلة.

أكد "الملا"، تطلع مصر وحماسها للعمل المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة بعد الانضمام لعضويتها في سبيل تنمية خطط عمل متكاملة لمواجهة التغير المناخي وتطوير برنامج عمل مشترك للتعاون المستقبلي بين الجانبين في إزالة الكربون والطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة.

وأضاف "الملا"، أن دعم الوكالة لقمة المناخ المقبلة فى مصر سيكون له بالغ الأثر فى التوصل لحلول ووضع خارطة طريق علاوة على توفير التكنولوجيا والتمويل اللازم لتحقيق انتقال طاقى متوازن لأفريقيا والعالم أجمع.

وأعلن وزير البترول ، عن ترحيب مصر بمشاركة الدول في قمة المناخ COP 27 فى شرم الشيخ، من أجل مشاركة فاعلة لمجتمع الطاقة فى تقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق .

وزير البترول التحول الطاقي تغيرات المناخ Finance Real Estate البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

مستند| 6 إجراءات للحكومة لترشيد الإنفاق والتقشف.. تعرف عليها

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

موضوعات متعلقة

رئيس رومانيا : ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

ترشيحاتنا

بسبب وجبة الطعام.. أمريكية تقدم شكوى طارئة للشرطة.. ماذا حدث؟

وان بلس تعلن موعد إطلاق هاتفها العملاق OnePlus 10 Pro في الأسواق العالمية

بوريل: القمة الأوروبية في بروكسل أقرت أول استراتيجية دفاع للاتحاد

تصفيات كأس العالم.. 9 قنوات تنقل مباراة مصر والسنغال

موعد استطلاع هلال رمضان 2022 في مصر.. الإجراءات والضوابط

نيفين جامع: الغرف التجارية شريك رئيسي للحكومة في ضبط الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

وفاة مطرب شعبي شهير في عمر الشباب.. فيديو جراف

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ