وزير البترول: إعداد مبادرة مصرية لتنمية التحول الطاقي في أفريقيا

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات اليوم الثاني من اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة، برئاسة الدكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذي للوكالة، وبحضور جنيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية؛ لبحث جهود التحول الطاقي.

مشاركة وزير البترول عبر الفيديوكونفرانس

جاء ذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حيث شارك في جلسة وزارية نقاشية ضمت وزراء الطاقة في 44 دولة تحت عنوان "مجتمع الوكالة الدولية للطاقة"، والتي نظمتها الوكالة ترحيباً بانضمام عدد من الدول لعضويتها ومنها مصر، في إطار بحث تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف التحول الطاقي عالمياً.



ودعا وزير البترول، إلى ضرورة التعاون والتكامل لتهيئة الظروف المناسبة للقارة الأفريقية لتحقيق التحول الطاقى بشكل متوازن وواقعي يراعى متطلبات القارة وأوضاعها الاقتصادية والمعيشية.

أكد وزير البترول أن الدور العالمي مهم في توفير التمويل والتكنولوجيات اللازمة للقارة الأفريقية دعماً لها في الحصول على طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أهمية التركيز في هذا المجال على تنمية موارد الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة في القارة التي تتمتع بموارد طبيعية ومقومات كبيرة.



وأشار وزير البترول، إلى مواصلة مصر جهودها الحثيثة والعمل على إعداد مبادرة مصرية لتنمية التحول الطاقى في أفريقيا بالتعاون مع عدة مؤسسات منها الاتحاد الأفريقي ووزراء الطاقة الأفارقة والمزمع إطلاقها خلال قمة المناخ المقبلة COP27 ، لافتاً إلى أن مصر بادرت انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون إلى حشد كافة جهود دول شرق المتوسط للتعاون والتكامل تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذى يتبنى أعضائه رؤية موحدة للاستفادة من الغاز الطبيعي كأنظف وقود هيدروكربونى يعتمد عليه داخل منظومة الطاقة وبما يمثل أحد الحلول لمواجهة التغير المناخي.



وأعرب وزير البترول، في هذا الإطار، إلى تطلعه للتعاون بين منتدى غاز شرق المتوسط والوكالة الدولية للطاقة لتقديم الدعم الفني للمبادرة المصرية عن القارة الأفريقية بما يسهم فى تعزيز نتائجها وتوصياتها خلال قمة المناخ المقبلة.



أكد "الملا"، تطلع مصر وحماسها للعمل المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة بعد الانضمام لعضويتها في سبيل تنمية خطط عمل متكاملة لمواجهة التغير المناخي وتطوير برنامج عمل مشترك للتعاون المستقبلي بين الجانبين في إزالة الكربون والطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة.



وأضاف "الملا"، أن دعم الوكالة لقمة المناخ المقبلة فى مصر سيكون له بالغ الأثر فى التوصل لحلول ووضع خارطة طريق علاوة على توفير التكنولوجيا والتمويل اللازم لتحقيق انتقال طاقى متوازن لأفريقيا والعالم أجمع.



وأعلن وزير البترول ، عن ترحيب مصر بمشاركة الدول في قمة المناخ COP 27 فى شرم الشيخ، من أجل مشاركة فاعلة لمجتمع الطاقة فى تقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق .