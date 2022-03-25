تصفيات كأس العالم.. 9 قنوات تنقل مباراة مصر والسنغال

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال:

ON Time Sports 1 HD (مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات)

ON Time Sports 2 HD (مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات)

SSC3 HD

Sport TV2 Portugal

Sportdigital

V Sport Premium HD

V sport 1 HD Norge

TV3 MAX HD denmark

FIFATV Youtube

مصر Vs السنغال:

يستهدف منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش لتحقيق فوزا عريضا على السنغال في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو حلم التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة أمام السنغال، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ديامنيديو في العاصمة السنغالية “داكار”.

وكان منتخب مصر شارك في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا 2018، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وتعد مباراة اليوم “ثأرية” بالنسبة لمنتخب مصر، حيث خسر المنتخب الوطني نهائي أمم إفريقيا “مؤخرا” أمام السنغال بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وطالب كارلوس كيروش الجماهير المصرية بدعم ومؤازرة المنتخب الوطني أمام السنغال، من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2022.

وأكد كيروش أن الجمهور هو اللاعب رقم 12 في صفوف منتخب مصر، وقد يضطر لإخراج محمد صلاح قائد المنتخب، وإشراك اللاعب رقم 12 بدلا منه.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر كمال - عمر جابر- ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد - مروان حمدي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.