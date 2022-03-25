عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2187 فرقة طبية تستهدف تطعيم 698 ألف ضد شلل الأطفال بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، استعداد وجاهزية المديرية لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمراكز ومدن المحافظة، والتى تنطلق يوم الأحد القادم وتستمر لمدة 4 أيام، بهدف رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

محافظ الغربية: قروض للشباب تخطت نصف مليار جنيه في 2021

وأضاف " حميدة ، أن الحملة تستهدف تطعيم 698 ألفا و711 طفلا بمحافظة الغربية من خلال 2187 فريقا، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية  والإدارات الصحية والمراكز الطبية.

محافظ الغربية: قروض للشباب تخطت نصف مليار جنيه في 2021

وأشار الدكتور محمود صلاح مدير إدارة الأمراض المعدية بالمديرية، إلى أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة، مؤكدا علي أن يتم التطعيم من شقة إلي شقة عن طريق الفرق المتحركة بالإضافة لفرق ثابتة بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية .

محافظ الغربية وزارة الصحة الغربية أطفال المستشفى التطعيم المناعة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: توفير فرص عمل من خلال دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: ما تشهده البلاد في عهد الرئيس السيسي من الاهتمام بالمساجد لا نظير له

CNN: كييف تزداد شهيتها على الصواريخ الأمريكية وصارت تطلب حصة يومية منها

وزيرة التخطيط: برامج تدريبية لتمكين المرأة من الوصول للمناصب القيادية

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر

9 مبان معفاة.. تعرف على شروط الإعفاء من الضريبة العقارية بالقانون

رسميا.. تحديد موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

معجون وتقويم.. مراحل تطور طب الأسنان عند المصريين القدماء

المؤبد والمشدد لمسئولين بتعليم أكتوبر وأوقاف الجيزة.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

المزيد

ساحة رأي

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ