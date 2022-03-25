2187 فرقة طبية تستهدف تطعيم 698 ألف ضد شلل الأطفال بالغربية

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، استعداد وجاهزية المديرية لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمراكز ومدن المحافظة، والتى تنطلق يوم الأحد القادم وتستمر لمدة 4 أيام، بهدف رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأضاف " حميدة ، أن الحملة تستهدف تطعيم 698 ألفا و711 طفلا بمحافظة الغربية من خلال 2187 فريقا، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية والمراكز الطبية.

وأشار الدكتور محمود صلاح مدير إدارة الأمراض المعدية بالمديرية، إلى أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة، مؤكدا علي أن يتم التطعيم من شقة إلي شقة عن طريق الفرق المتحركة بالإضافة لفرق ثابتة بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية .