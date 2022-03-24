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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رحمي يهتف مع طلاب المدارس "تحيا مصر"

محافظ الغربية: قروض للشباب تخطت نصف مليار جنيه في 2021

رحمي يهتف مع طلاب
رحمي يهتف مع طلاب المدارس "تحيا مصر"

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ظهر اليوم، اللقاء التوعوي لمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعدد من النماذج الشبابية الناجحة التي استطاعت الحصول على قروض تمويلية من الدولة وتنفيذ المشروعات الخاصة بهم.

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وفي كلمته رحب محافظ الغربية بالسفيرة نائلة جبر، مثمنا دور اللجنة الوطنية في تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين من خلال البرامج التوعوية التي نفذتها اللجنة، مشيرا إلى الدور الاقتصادي في القضاء على هذه الظاهرة، موضحا أن المحافظة من خلال الجهات المختلفة استطاعت توفير قروض تحت مظلة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" عام 2021 تخطت نصف مليار جنيه وهي أعلى قيمة منذ بداية المشروع مما يمثل حوالي 37 % من إجمالي القروض كما يمثل عدد المشاريع 39 % من إجمالي المشاريع التي نفذت خلال سنوات المبادرة.

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وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ 30 ندوة خلال عام 2021 تحت شعار (كيف تبدأ مشروعك مع مشروعك) إلى جانب المرور على بعض أصحاب المشاريع غير الرسمية ما يزيد على 500 مشروع لتعريفهم برخصة ومزايا المشروع، كما تم استخراج (735 رخصة) مؤقتة خلال الفترة من بداية مشروعك وحتى مارس 2022 منها (75 رخصة) مؤقتة خلال عام 2021 م .

محافظ الغربية: توفير فرص عمل من خلال دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومن جانبها أعربت السفيرة نائلة جبر عن سعادتها البالغة بتواجدها داخل محافظة الغربية، موجهة الشكر لمحافظ الغربية على جهوده المبذولة في التوعية وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والحرفية، وخاصة الحملات التي تمت في القرى، لتوعية الأهالي والأسر، بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وقالت جبر إن اللجنة الوطنية منذ ٢٠١٤ عملت على وضع استراتيجية واضحة الرؤى من أجل القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكذلك الاتجار بالبشر، كما عرضت التعريف بجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صورها، وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها المكملة ومنها بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.

محافظ الغربية: توفير فرص عمل من خلال دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

واستعرضت راندا مديرة برنامج مشروعك إنجازات محافظة الغربية في توفير فرص العمل من خلال القروض الميسرة التي قدمها البرنامج، حيث تم تقديم 12361 مشروعا منذ عام ٢٠١٥ بقيمة ١.٥ مليار جنيه وكانت عام ٢٠٢١ و٢٠٢٢ هما أعلى الأعوام.

كما عرض  محمد العلقمي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثلاثة من النماذج الناجحة التي استطاعت الحصول على قروض من الجهاز وتنفيذ مشروعات ساهمت في تحقيق أهدافهم إلى جانب توفير فرص عمل للشباب.

وعلى هامش اللقاء عقد المحافظ والسفيرة لقاء مع ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال تمكين الشباب والصحة الإنجابية، حيث استمعا إلى عدد من المشروعات التي نفذتها الجمعيات وساهمت في توفير فرص عمل للشباب والفتيات والقضاء على الهجرة غير الشرعية بقرى المحافظة.

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كما شهد الدكتور رحمي والسفيرة نائلة معرض اللوحات الفنية الذي نفذه طلاب المدارس الإعدادية تحت إشراف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، واختتمت الفعاليات بعرض فني رياضي نفذه طلاب المدارس للتعبير عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث أشاد المحافظ بالعرض وهتف مع الطلاب تحيا مصر.

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