محافظ الغربية: توفير فرص عمل من خلال دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المحافظ : الرئيس السيسي يبذل كافة الجهود من أجل توفير الحياة الكريمة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تقدم كل الدعم لأبناء الغربية من أجل توفير فرص عمل جديدة من خلال دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية أو الأهلية أو القطاع الخاص، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت بديوان عام المحافظة بحضور وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة وبحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والنواب (النائب سيد سلطان يوسف، النائبة رحاب محمد مصطفى موسى، النائب طارق السيد حسنين، النائبة غادة محمود علي والنائبة منى عبد الله عبد الغني) أعضاء اللجنة، والدكتور محمد عبد الملك رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في مستهل زيارة رسمية لعدد من المحافظات لمناقشة وتفقد عدد من الموضوعات الخاصة باختصاص عمل اللجنة.

وفي كلمته أعرب النائب محمد مرعي عن مدى سعادته البالغة بوجوده في محافظة الغربية وبيته وأهله، مشيراً إلى وجود تناغم كبير بين المحافظة والنواب بفضل وجود الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الذي كان عاملاً أساسيا في تحقيق طفرة تنموية في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأثنى رئيس لجنة المشروعات على الجهود المبذولة من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك دور اللجنة في تعديل القوانين التي كانت موضوعة بدون لائحة استرشادية، ومنها قانون ترخيص عربات الطعام المتنقلة وكانت محافظة الغربية من أوائل المحافظات إن لم تكن الأولى التي تضع لائحة استرشادية لتنفيذ القانون والعمل على ترخيص عربات الطعام المتنقل، واختتم مرعي كلمته بتوجيه الشكر لأهالي مركز المحلة الكبرى كونهم السبب بعد توفيق المولى عز وجل في المكانة التي وصل إليها.

وأشار محمد عبد الملك رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يعمل حاليا من خلال نظام الشباك الواحد وذلك للتسهيل على المواطنين للحصول على الرخصة السارية من خلال تقديم عقد الإيجار وتعامل معاملة الرخصة النهائية، مشيراً إلى أن الجهاز يقدم كافة التسهيلات للشباب لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة قروض وتمويلات تصل إلى ١٥ مليون جنيه وتبدأ بفائدة ٥ % للمشروعات الصناعية وبإجراءات مبسطة من خلال البنوك والجهات المتعاقد معها ولمدة ٥ سنوات.

وأضاف عبد الملك أن الجهاز يتولى حاليا محور التنمية الاقتصادية وفرص العمل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بالتنسيق مع الوزارات المعنية، سواء داخل مركز زفتى أو الأربع مراكز الأخرى ( كفر الزيات، المحلة، قطور وبسيون).

وفي كلمته رحب محافظ الغربية بوفد لجنة المشروعات بمجلس النواب، وممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقدما الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يقوم به من جهود مستمرة من أجل توفير كافة سبل العيش الكريمة للمواطنين ومنها توفير فرص العمل الجديدة.

وأوضح محافظ الغربية إلى اهتمام الدولة وخاصة محافظة الغربية بتوطين أهداف التنمية المستدامة، ومنها النمو الاقتصادي والعمل اللائق والذي يتم قياسه من خلال ٣ مؤشرات وهي (نسبة البطالة في الذكور، نسبة البطالة في الإناث وتمكين المرأة اقتصاديا ومشاركته في العمل) حيث تحتاج المحافظة إلى بذل جهد كبير لتوفير فرص العمل خاصة في الذكور للصعود بنسبة البطالة من ٨.٦ إلى ٦.٥ بحلول ٢٠٣٠.

وأضاف المحافظ أنه تم وضع خطة عمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المحاور وخاصة محور النمو الاقتصادي، من خلال التعاون بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية أو القطاع الخاص، وسيتم رفع هذه التوصيات إلى الجهات المعنية لأنها تحتاج إلى تكاتف مؤسسات الدولة بأكملها.

وقال رحمي إن المحافظة مليئة بالمواهب والمهارات وخاصة الفنية والتي تحتاج إلى وضع خطط وبرامج مكثفة للاستفادة منها سواء بهدف تنفيذ المشروعات الحرفية أو في أثقال مهارات الشباب للاستفادة منها.

وتابع المحافظ كلمته متحدثاً عن ما قامت به المحافظة في محور التمكين الاقتصادي خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم تدريب ١٦٩ ألف مواطن من أهالي زفتي ساهمت في توفير ٧٩١٦ فرصة عمل إلى جانب ٦٩ ألف، ٩٦٦ فرصة عمل تم توفيرها خارج المبادرة على مدار توليه المسئولية في الغربية، مطالبا أعضاء مجلس النواب في دعم الصناعات الحرفية التي تشتهر بها المحافظة مع حتمية وضع آلية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من أجل الحفاظ على تلك الحرف اليدوية.

وعرض نائب المحافظ إنجازات محافظة الغربية في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ تولي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المسئولية والذي عمل على حصر القرى المنتجة وإطلاق مبادرة (نحن الأكثر إنتاجا) حيث تم حصر المشكلات التي تواجهها سواء من حيث البنية التحتية أو الخدمات وكذا دراسة مدى إمكانية تنمية وتطوير تلك المنتجات باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في التصنيع والتعبئة والتغليف وكذا آليات العرض والتسويق بهدف الوصول إلى قرى نموذجية منتجة ذات قدرة تنافسية وإنتاجية عالية قائمة على استخدام التكنولوجيا مع الحفاظ على الهوية التراثية المصرية الأصيلة لتساهم بذلك في توفير فرص عمل للقضاء على البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتنتج جيلاً من الصناع المهرة القادرين على المشاركة في تحقيق حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقا في مصر.

وشمل العرض مجالات دعم محافظة الغربية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنها (الإنتهاء من الخريطة الاستثمارية لمحافظة الغربية، دعم برنامج مشروعك، إطلاق منصة أيادي مصر، توفير قروض من صندوق التنمية المحلية، ترخيص عربات الطعام المتنقلة، دعم ترخيص المشروعات وتقنين أوضاعها، دعم إنشاء وتشغيل المجمعات الصناعية وتشكيل لجان لحل مشاكل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفتح محافظ الغربية حوار مفتوح مع أعضاء اللجنة والحاضرين، وتم اختتام اللقاء بتسليم عدد ١٧ رخصة نهائية ومؤقتة لعدد من المواطنين وتفقد العمل داخل المركز التكنولوجي المتنقل، كما اهدى محافظ الغربية درع المحافظ لجميع أعضاء اللجنة الحاضرين.

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