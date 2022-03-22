الغربية يُوَجِّه المجلس الإقليمي للسكان بدراسة توطين أهداف التنمية المستدامة

وجَّه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أعضاء المجلس الإقليمي للسكان، بدراسة تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة الخاص بمحافظة الغربية فيما يتعلق بالموضوعات السكانية، كما وجَّه بضرورة تضافر وتعاون كافة الجهات المعنية وتوحيد الجهود من أجل توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الغربية، مساء اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، بحضور أعضاء المجلس، عقب تشكيله الجديد بالقرار رقم 1460 لسنة 2021؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا السكانية الخاصة بمحافظة الغربية.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم إنشاء وحدة للسكان بالديوان العام للمحافظة لتفعيل اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني، كما تم تشكيل لجان سكانية تتبع وحدة السكان بالوحدات المحلية على مستوى المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب التنسيق بين وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ الخطة التنفيذية للسكان.