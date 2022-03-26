فتحي سرور ناعيًا رجائي عطية : سقط شهيدًا في محراب العدالة

نعى الدكتور فتحي سرور، الفقيه القانوني والدستوري ورئيس مجلس الشعب الأسبق، الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

وقال سرور: "رحم الله النقيب الاستاذ رجائي عطية المحامي لقد سقط شهيدًا في محراب العدالة دفاعًا عن المحامين وعن الحق والعدل.. كان طوال حياته بطلًا صامدًا لا ينحرف عن الحق والعدل رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحددت أسرة رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، موعد ومكان العزاء، حيث تتلقى الأسرة العزاء مساء الإثنين المقبل، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وانتهت مراسم دفن نقيب المحامين، بمدافن الأسرة بأكتوبر، وسط تشديدات أمنية.

نقيب المحامين، توفى صباح اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين، الحداد ثلاثة أيام، لوفاة النقيب رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وسألت النقابة الله أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة السادة المحامين وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون.