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أخبار البلد

سامح عاشور: حفاظا على الشكل العام أعتذر عن حضور عزاء رجائي عطية|فيديو

صدى البلد

اعتذر سامح عاشور نقيب المحامين السابق، عن حضور عزاء الراحل النقيب رجائي عطية، وذلك بعد اعتراض أسرته وعدد من المحامين.

وقال سامح عاشور، فى فيديو له على صفحته الخاصة، أنه منذ وفاة الراحل وتلقي اعتراضات من أسرة الراحل وعدد من المحامين على حضوره المشاركة فى مراسم الجنازة والعزاء.

وأكد عاشور، أنه حفاظا على الشكل العام وصورة المحامين أمام الرأى العام، لذلك اعتذر عن المشاركة فى عزاء الراحل رجائى عطية المقام بمسجد عمر مكرم.

وأنهى حديثه قائلا: “لكم منى كل الشكر والتقدير على حضور هذا العزاء ولن أحضر ولن أشارك فى السرادق احتراما لحضراتكم ولقدركم واحتراما لهيبة المحاماة والمحامين وتقديرا لرغبة أسرة الفقيد وتقديرا لرغبة الذين يريدون أن يؤججوا الصراع أو يلهبوا النار في أوقات لا يجوز فيها أن تثار مثل هذه المهاترات، وأتمنى خروج العزاء بشكل يليق بالمحامين”.
 

https://www.facebook.com/100009632262812/videos/758594165040724/

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