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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تراجع فرص مشاركة مصطفى محمد في تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

مصطفي محمد
مصطفي محمد

قال الإعلامي محمد شبانة،  إنه تتراجع أسهم مشاركة مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني في المباراة أمام السنغال، بسبب رغبة كيروش في استغلال سرعات الثلاثي مرموش وتريزيجيه وصلاح للوصول لمرمى المنتخب السنغالي خاصة كما هو متوقع في ظل المساحات الكبيرة في خط دفاع المنافس.


وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: " : "يدرك كيروش أن السنغال ستندفع منذ البداية للتسجيل المبكر في مرمى المنتخب لتخفيف الضغط عن اللاعبين والجماهير ولمنع مصر من اكتساب الثقة مع مرور الوقت، وهو ما يمنح الفراعنة فرصة اللعب على المساحات في الخط الخلفي لأسود التيرانجا.


وتابع: "جاء التفكير في مرموش وتريزيجيه وصلاح على أن يلعب مرموش رأس حربة متأخر ويتيح الفرصة لانطلاقات صلاح وتريزيجيه، مع استخدام مرموش سلاح التسديد المميز فيه اللاعب من خارج منطقة الجزاء للمنافس.

مصطفي محمد السنغال كيروش مرموش

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