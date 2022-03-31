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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: لا أصدق تعهدات روسيا بتقليص عملياتها العسكرية بأوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يصدق التعهدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيرا إلى أن قواته تتحضر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد.

وأضاف زيلينسكي في خطاب تلفزيوني يوم الأربعاء: ”نحن لا نصدق أحدا، ولا حتى أي جملة جميلة“، مشيرا إلى أن القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع في شرق البلاد.

وتابع: ”لن نتخلى عن أي شيء. سنقاتل من أجل كل شبر من أرضنا“.

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وتعهدت موسكو التي تقول إنها تريد التركيز على إقليم دونباس حيث تقع المنطقتان الانفصاليتان دونيتسك ولوغانسك، ”الحد بشكل جذري من نشاطها العسكري في اتجاه كييف وتشرنيهيف“ في شمال البلاد.

وقال زيلينسكي إن ”أي انسحاب تنفذه القوات الروسية من أي منطقة في أوكرانيا هو نتيجة عمل المدافعين عنا“.

وبشأن محادثات السلام، قال زيلينسكي إنها ”مستمرة لكن في الوقت الحالي ليس هناك سوى كلام فقط، لا يوجد شيء ملموس“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مفاوض أوكراني، أن محادثات السلام مع روسيا ستستأنف عبر الإنترنت في الأول من أبريل.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء، إن روسيا بدأت إعادة نشر أقل من 20% من القوات حول العاصمة كييف، لكنها نبهت إلى أن من المتوقع أن تجهزها بالعدة والعتاد لإعادة الانتشار في أوكرانيا لا لإعادتها إلى الوطن.

وقصفت القوات الروسية مشارف العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف المحاصرة في شمال أوكرانيا يوم الأربعاء، غداة إعلان موسكو أنها ستقلص عملياتها العسكرية في المدينتين فيما وصفه الغرب بأنها حيلة لإعادة تنظيم صفوف القوات الروسية بعد تكبدها خسائر فادحة.

 

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