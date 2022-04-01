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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة كأس العالم 2022 .. المنتخبات المتأهلة ومصير السنغال

محمد صلاح - ساديو
محمد صلاح - ساديو ماني

يترقب عشاق كرة القدم على وجه الأرض، قرعة كأس العالم 2022 التي ستقام اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية “الدوحة”.

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موعد قرعة كأس العالم 2022  والقنوات الناقلة

تقام قرعة كأس العالم 2022 في تمام السادسة مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية “المفتوحة” على القمر الصناعي “نايل سات”، وقناة الاتحاد الدولي لكرة القدم على يوتيوب.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم

تأهل 29 منتخبا من أصل 32 منتخبا إلى كأس العالم حتى الآن، منهم منتخب السنغال الذي اعتبره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” متأهلا رغم احتجاج الاتحاد المصري لكرة القدم ومطالبته بإعادة بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الإياب من تصفيات كأس العالم.

إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”  تواجد منتخب السنغال في التنصيف الثالث في قرعة كأس العالم، لا يعني رفض شكوى مصر، حيث يبقى سيناريو إعادة اللقاء مطروحا وإن كان بنسبة ضئيلة للغاية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قراره النهائي بشأن إعادة لقاء مصر والسنغال خلال الساعات المقبلة.

وسيتم إجراء قرعة كأس العالم 2022 وفقا للمستويات التالية:

المستوى الأول : قطر - البرازيل - بلجيكا  - فرنسا - الأرجنتين - إنجلترا - إسبانيا - البرتغال.

المستوى الثاني :  المكسيك - هولندا - الدنمارك - ألمانيا - أوروجواي - سويسرا - أمريكا - كرواتيا.

المستوى الثالث : السنغال - إيران - اليابان - المغرب - صربيا - بولندا - كوريا الجنوبية - تونس.

المستوى الرابع : الكاميرون - كندا - الإكوادور - السعودية - غانا - المتأهل من ملحق آسيا وأمريكا الجوبية، المتأهل من ملحق أوقياونوسيا والكونكاكاف - المتأهل من الملحق الأوروبي.

ومن المقرر أن تسضيف قطر كأس العالم 2022 في الفترة 21 نوفمبر المقبل حتى 18 ديسمبر.

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