كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم بـ قطر

يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المنتظر، أن تقام قرعة المونديال، في السادسة من مساء اليوم، بمركز المؤتمرات في العاصمة القطرية الدوحة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت.

تصنيف المنتخبات

وضم التصنيف الأول الذي ستجرى على أساسه قرعة الغد كلا من قطر (البلد المضيف)، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال.

التصنيف الثاني: المكسيك، هولندا، الدنمارك، ألمانيا، أوروجواي، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، كرواتيا.

التصنيف الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.

التصنيف الرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، المملكة العربية السعودية، غانا، الفائز في الملحق القاري 1، الفائز في الملحق القاري 2، الفائز في الملحق الأوروبي.

بلجيكا (المركز الثاني، -1) هي الآن في المرتبة الثانية، متقدمة على فرنسا (المركز الثالث) التي لم يتغير ترتيبها.

وخلف هذه المراكز الثلاثة الأولى تأتي الأرجنتين (4) وإنجلترا (5) وإسبانيا (7) والبرتغال (8) كأفضل المنتخبات التالية فيما يتعلق بالقرعة، آخذين في الاعتبار أن إيطاليا (6) ستغيب عن البطولة بعد هزيمتها في الدور نصف النهائي من الملحق.

القناة الناقلة لمراسم قرعة كأس العالم

ومن المنتظر أن تنقل قناة "بي إن سبورت الإخبارية" مراسم قرعة كأس العالم.

وضمنت 29 منتخبا مقعدها بالفعل في كأس العالم 2022، يتقدمها منتخب قطر الذي يستضيف البطولة على ملاعبه ووسط جماهيره.

وبالإضافة إلى قطر، تأهل 12 منتخبا من أوروبا، و5 من أفريقيا، و4 من آسيا، ومثلها من أمريكا الجنوبية، و3 من أمريكا الشمالية.

ومن المُنتظر أن يتم حسم المنتخبات الـ3 الأخرى في يونيو المقبل، عندما تُقام مباريات الملحق الأوروبي، وملحق آسيا ضد أمريكا الجنوبية، وملحق أمريكا الشمالية ضد أوقيانوسيا.