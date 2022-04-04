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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل دنيا تانية الحلقة 2.. انهيار ليلى علوي بعد غرق ابنها

ليلى علوي
ليلى علوي

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “دنيا ثانية” لـ ليلى علوي العديد من الأحداث.

قام سعيد فراس، زوج ليلى علوي، بالسفر إليها بعد اكتشافها خيانته لها مع اختها، وتحث مع ابنهما عن انفصالهما، وبمرور الاحداث غرق ابنهما في البحر بعدما استقل مركب في البحر".

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وحاول سعيد فراس، انقاذه لكنه فشل، في ذلك وانهارت ليلى علوي، بعد وفاة ابنها حيث قاموا بدفنه وسط دموع وانهيار كل الحضور.

وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية" حول شخصية “دنيا سالم” التي تؤدي دورها الفنانة ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من الفنان فراس سعيد.

وتتعرض “دنيا” لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثانى بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

برمو مسلسل دنيا تانية

وظهرت ليلى علوي في برومو المسلسل وهي تقرأ رسائل على هاتفها الخاص، وكان تعبير الصدمة واضحا على ملامح وجهها.

 وجاء فى برومو المسلسل كحلم تعيشه ليلى علوي، وفي الخلفية كان صوتها يحكي عن المأساة التي تعرضت لها، لنشاهدها في مشهد اخر وهي تتزين أمام المرآة، ثم وهي تدخل غرفة ابنها وتستعرض صوره المعلقة على الحائط، ثم محاولة إنعاش قلب الطفل، وأخيرا تستيقظ ليلى علوي من كابوس مفزع.

 

ليلى علوي دنيا ثانية سعيد فراس برمو مسلسل دنيا تانية دنيا سالم

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