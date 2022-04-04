طقس رابع أيام رمضان.. أجواء شديدة الحرارة وأتربة عالقة في الهواء

تشهد حالة الطقس غدا، الثلاثاء، طقس رابع أيام رمضان، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها نشاط رياح وأتربة عالقة في الهواء خلال ساعات النهار.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس رابع أيام رمضان، يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

ويكون طقس رابع أيام رمضان، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري ليلا، وعلى شمال الصعيد أيضا، بينما يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، طقس رابع أيام رمضان، أتربة عالقة نهارا في الهواء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس رابع أيام رمضان، على مختلف المناطق تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 19

السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 24

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 19

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 22