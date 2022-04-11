إثارة وأهداف بالجملة في مباريات الدورة الرمضانية للجامعات |صور

حفلت نتائج المرحلة الاولى من الدورة الرمضانية التي تقام داخليا بين كليات الجامعات والمعاهد العليا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتعة والإثارة واسفرت عن الآتي:



في جامعة بني سويف:

فازت كليه الالسن علي كلية الحقوق ١-٠، والمدن الجامعية علي كلية الاعلام ٢-١، وكليه التجاره علي الفنون ٣-١، وكليه الزراعة علي السياسة ٣-٢، وكلية الآداب علي كلية التعليم الصناعي ٤-١، والتربية الرياضية علي الحاسبات ٥-٢، وكلية السياحة علي الخدمة الاجتماعية ١-٠، بينما تعادل الوافدون مع علوم الفضاء ٢-٢.

وفي جامعة الفيوم:

فازت الخدمة الإجتماعية على كلية التربية 3-2، والتربية النوعية على الآثار 2-0، فيما تعادلت كلية الصيدله مع الهندسه بدون اهداف.

وفي جامعة سوهاج:

فازت كلية التجارة على كلية الألسن ٢-٠، والحاسبات والذكاء الاصطناعي على تكنولوجيا التعليم ٢-٠، وطلاب من أجل مصر على التمريض ٢-١، في حين تعادلت كلية الهندسة مع التربية صفر / صفر، والطب البشري مع المدن الجامعية بنفس النتيجة، كما فازت التربية الرياضية على طب بيطري 1-0، والزراعة على الآداب 2-0، والصيدلة على التمريض 2-1، والحقوق على المدن الجامعية 4-1، والعلوم على التربية النوعية 1-0.

وفي جامعة جنوب الوادي:

فازت كلية طب الأسنان على العلاج الطبيعي ٧-٣، والتربية النوعية على الحقوق ٤-٢، والتربية الرياضية على الآداب ٢-١، والتجارة على طب أسنان ٥-١، والتربية النوعية على العلوم ٤-١، ومعهد فني صحي على الآثار ٢-١، وتعادلت الحاسبات مع التمريض.

وفي جامعة حلوان:

فازت كلية التربية على هندسة المطرية ٢-٠، والتجارة على الآداب ٤-٠، والإقتصاد على الطب ٥-١، وهندسة المطرية على الفنون التطبيقية ٥-٠، وتربية رياضية الهرم على صيدلة ٤-١، والخدمة الإجتماعية على العلوم ٣-١، والحقوق على هندسة حلوان ٦-١، وهندسة المطرية على التمريض ٧-٠، والحاسبات على السياحة ٢-٠.

وفي جامعة بنها:

فازت الحاسبات على المدن الجامعية ٢-٠، والتربية الرياضية على الزراعة بنفس النتيجة، والتربية النوعية على التمريض ٣-١، والآداب على العلوم ٢-١.

وفي جامعة مدينة السادات:

فازت كلية التجاره٢ على طب بيطري٣ بنتيجة 3-1، و الحاسبات1 على كلية الحقوق 4 بنتيجة 1-0، والمدن الجامعية ٢ على كلية التجارة ١بنتيجة 4-1، وكلية الحقوق٣ على التجاره ٢ بنتيجة 4-0، وكلية الطب البيطري١ على الحاسبات ٣ بنتيجة 2-0، والتربية الرياضية ١ على المدن الجامعية ٢ بنتيجة 3-1، وتعادلت المدن الجامعية 1 مع الحاسبات1 بدون أهداف.

وفي جامعة الزقازيق:

فازت التكنولوجيا على الزراعة 1-0، والتربية النوعية على الحقوق بنفس النتيجة، والعلوم على التربية الرياضيه 1-0 أيضا، والطب على التكنولوجيا 4-0، والتربية على الزراعه 3-0.

وفي جامعة حورس:

فازت العلاج الطبيعي على التجارة 3-1، وطب الأسنان على الطب 5-0، والتجارة على الطب 3-1، بينما تعادلت كلية الهندسة مع الصيدلة 2-2، والعلاج الطبيعي مع الصيدلة بنفس النتيجة، وطب الأسنان مع الهندسة 3-3.

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