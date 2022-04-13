للاطمئنان على صحته.. خادم الحرمين يتصل تليفونيا بالعاهل الأردني

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا بملك الأردن الملك عبدالله الثاني، اطمأن خلاله على صحته، وتمنى له دوام العافية.

وقد عبّر ملك الأردن عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على سؤاله ومشاعره الأخوية الصادقة.

وكان ملك الأردن يعانى من آلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق الأطباء.

ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لنحو أسبوع، قبل عودته إلى البلاد.

وغادر عاهل الأردن، الأحد الماضي ، متوجها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.