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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد التعاون مع إيطاليا.. برلماني: مصر من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أشاد  أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاتفاقية التي وقعتها الحكومة اليوم لإتاحة التعاون في مجال الغاز بين "إيجاس" المصرية و"إيني" الإيطالية، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في وضع بصمة قوية لمصر في سوق الغاز العالمي وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي.

مصر مركز اقليمي للطاقة

وقال “حجازي”، في تصريح لـ"صدي البلد"، إن مصر تحولت من دولة مستورة إلى مركز اقليمي للطاقة وأصبحت من أهم الدولة المصدرة للغاز الي مختلف دول العالم.

وأوضح أن الاسباب الرئيسية التى دفعت مصر للوصول الي هذا المستوي هو التوسع في عقد العديد من الاتفاقيات الدولية الخاص بتداول وتجارة الغاز والتي تخطت 99 اتفاقية، علاوة علي ارتفاع اجمالي القدرة الإنتاجية بمصانع الغاز في إدكو ودمياط.

ولفت النائب إلى أن الدولة بدأت في سبتمبر 2019 تصدير الغاز المسال، بعد النجاح في إنتاج 63 مليار متر مكعب وتحقيق فائض 3.5 مليار ملي متر، منوها إلى أنه بحلول عام 2021 وصل الإنتاج منه إلى أكثر من 66 مليارا وتحقيق فائض إنتاج 3 مليارات .

وتابع حديثه قائلا" جميع هذه المؤشرات تختلف تماما عن سنوات 2014 و2015 حيث كان الإنتاج 42 مليارا والإستهلاك المحلي 47 مليارا ومن ثم كانت هناك نسبة عجز، منوها إلى أن هذا التحول يعد دلالة قوية علي جهود الحكومة في هذا الملف وهو ما يساهم في دعم خطط التنمية.

جاء ذلك بعد أن شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة "إينى" الإيطالية، وحضر مراسم التوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و/ كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".

ووقع الاتفاق الإطاري الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، و/ جويدو بروسكو، رئيس العمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة "إينى" الإيطالية.

يأتي توقيع الاتفاق في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات لاسيما مجال الطاقة، حيث تعد شركة "إينى" شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، واتصالاً بالأهمية التي توليها مصر للتحول الطاقى والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وجهودها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

ويهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك بين الجانبين بما يسهم في قيام شركتي "إيجاس" و"إينى" بتحديد الأنشطة والفرص الجديدة من أجل زيادة معدلات انتاج الغاز على المدى القصير.

كما يهدف الاتفاق إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر وخاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية؛ من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بقطاعات امتيازها الحالية والمناطق التي حصلت عليها مؤخرا.

ويتيح الاتفاق الإطاري فرصة توفير تصدير شحنات من الغاز المسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا، وسيقوم كل من شركتي "إيجاس" و"إيني"، وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، بإطلاق حملة توعية موحدة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في جميع مواقع ومقار شركات قطاع البترول بما يسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وقد يتم التوسع في الحملة بشكل أكبر على مستوى الدولة.

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