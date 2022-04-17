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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 صبية علي ذمة واقعة وفاة شاب في الإسماعيلية بسبب "أكياس المياه"

هشام زكريا الضحية
هشام زكريا الضحية

أمرت نيابة الإسماعيلية مساء اليوم الأحد بحبس 3 صبية المتهمين في واقعة وفاة شاب أول أمس بسبب اللعب بـ "أكياس المياه".

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واستمعت النيابة أمس لأقوال المتهمين في الواقعة وأمرت بحجزهم لحين انتهاء وورود تحريات المباحث الجنائية.

القبض علي المتهمين 
وأصدرت وزارة الداخلية بيان رسمي أمس يفيد القبض علي 3 صبية "أحداث" علي ذمة اتهامهم بإلقاء أكياس المياه علي المجني عليه وبعض أصدقائه خلال وجوده في أحدي المقاهي في منطقة الجامعة القديمة بالإسماعيلية.
وقال البيان إنه تم رصد منشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي تفيد قيام الشاب هشام زكريا بالركض خلف 3 صبية إلا أنه تعرض للسقوط والوفاة إثر أزمة قلبية.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي نيابة الإسماعيلية أكياس المياه اخبار الاسماعيلية

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