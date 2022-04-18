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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عمرو درويش: خلل في الحساب الختامي للموازنة.. والاستجابة لملاحظات "المركزي للمحاسبات" ضرورة

النائب عمرو درويش،
النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الجهاز المركزى للمحاسبات استوفي كافة ملاحظاته علي الحساب الختامي في الموازنة العامة للدولة.

 

وأضاف "درويش"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك خللا حقيقيا في الحساب الختامي، وهو أمر يستدعي من الحكومة الاستجابة الفورية لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، لتلافي تلك المشاكل المتكررة خلال الموازنات السابقة والحالية.

 

وتابع: "الموازنة مثقلة ومحملة بديون عديدة، والمواطن المصري الآن يعيش تحت ضغط الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن تصنع له متنفسا حقيقيا، ومن بينها فتح ملف التصالح في مخالفات البناء، واشتراطات البناء والايجارات القديمة ، وقانون التأمين الاجتماعي".

 

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.

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