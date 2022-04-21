نصائح للحفاظ على كلى سليمة

قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عددا من النصائح للحفاظ على كلى سليمة، كي تستطيع القيام بدورها الحيوي في الحفاظ على صحة الإنسان، خاصة أنها المسئولة عن تنقية الجيسم من الأملاح والسموم و الميكروبات وغيرها، لافتا إلى أن الكلى تعد المصفى التي تصفي الجسم من كل ما هو غير مرغوب وجوده به.

وقال الناظر، في كلمة له في هذا الصدد، إنه للحفاظ على صحة الكلى لا بد من شرب المياه بكمية تتراوح من 2 إلى 3 لترات مياه يوميا، لأهمية المياه في الحفاظ عليها، وعلى الصائمين شرب هذه الكمية بين الفطار والسحور، ناصحا بزيادة هذه الكمية مع قدوم فصل الصيف نظرا للمياه التي يفتقدها الجسم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد ضرورة تناول السلطة الخضراء، لاحتوائها على الفيتامينات وأيضا المياه، والامتناع عن التناول العشوائي للمسكنات، فالعلم والدراسات أثبتا أن كثرة تناول المسكنات والأقراص التي تخفف الألم تسبب فشلا كلويا، داعيا الجميع لتحاشي المسكنات تماما، والأدوية بصفة عامة، لأنها تؤثر أيضا على الكلى، ناصحا بعدم تناول الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب، فالمعلومة الطبية الخاصة بكل دواء تحتاج إلى طبيب متخصص.

وشدد على ضرورة تناول الأغذية الصحية والابتعاد عن الحوادق والمخللات، محذرا هؤلاء الذين يعانون مشاكل في الكلى أو الضغط، من تناول مشروب العرقسوس، حيث تبين أنه يقوم بحجز المياه في الجسم، واحتباس المياه في الجسم له تأثير سلبي للغاية على الكلى، فقد يؤدي تناوله إلى تفاقم مشاكل الكلى، لذا لا بد من الانتباه جيدا لعاداتنا الغذائية.

ونصح بممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض، خاصة رياضة المشي، كونها تنشط الدورة الدموية، وتدفع الدم بصورة أكبر للكلى، ومن ثم مساعدتها على القيام بوظائفها الحيوية بصورة جيدة، فهذه عادات ربما لا يأخذ الكثيرون بها، لكن اتباعها بالطريقة الصحيحة سيحافظ على الكلى والصحة والجسم، والتخلص من كل السموم والأملاح والميكروبات.