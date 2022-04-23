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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تستكمل صرف مرتبات شهر إبريل الجاري .. الثلاثاء

مرتبات
مرتبات

تستأنف وزارة المالية عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة، اعتبارا من الثلاثاء المقبل و لمدة يومين آخرين؛ عن شهر إبريل الجاري.

و صرفت وزارة المالية مرتبات العاملين عن شهر إبريل الجاري يومي الأربعاء و الخميس من الأسبوع الماضي ضمن مستهدفات 4 أيام لصرف المرتبات للموظفين  بالجهات والوزارات الحكومية الخاضعة لموازنة الدولة العامة وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.

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ذكرت تقارير صادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية، فإنه  تقرر صرف مرتبات شهر أبريل الجاري لمدة 4 أيام وعلى مستوى 3 مجموعات وظيفية وتحديدا في الفترة من 20 حتى 27 من أبريل الجاري.

وتخطط وزارة المالية لصرف مرتبات أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة من بينها 27 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ضمن المجموعة الوظيفية الأولى وذلك اعتبارا من يوم 20 أبريل الجاري.

وصرفت وزارة المالية  رواتب العاملين بالدولة للمجموعتين الثانية والثالثة يوم 21 من أبريل الجاري و تتضمن 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، بالإضافة إلى صرف باقي رواتب الجهات الحكومية لمدة يومين آخرين هما 26 و 27 من أبريل الجاري.

وصرف الموظفين بالدولة خلال الشهر الجاري زيادات في مرتبات العاملين بالدولة بعد تبكير مواعيد استحقاق زيادات الأجور لتصبح في أبريل الجاري بعد أن كانت في يوليو المقبل.

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